Supremo de Brasil inicia sesiones para sentencia en juicio histórico a Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil inició este martes las sesiones para dictar sentencia en el histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien se expone a más de 40 años de prisión acusado de intento de golpe de Estado contra Lula, constató la AFP.

El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) del mayor país de América Latina debe conocer su veredicto hasta el 12 de septiembre, junto al de siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

El juez Cristiano Zanin abrió la sesión en el Supremo de Brasilia. Bolsonaro, en arresto domiciliario, no tiene previsto acudir a las audiencias.

