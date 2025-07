Supremo no ve acreditado que García Ortiz actuara por indicaciones de Presidencia del Gobierno

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El Tribunal Supremo (TS) ha considerado que no está acreditado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, actuara por indicaciones de la Presidencia del Gobierno en la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la que está procesado. La Sala de Apelación ha confirmado este martes la decisión de Hurtado de procesar a García Ortiz por una revelación de secretos contra González Amador, si bien se ha desmarcado del instructor en lo tocante a tal aseveración. "Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible", dice la Sala, en respuesta al recurso de la Fiscalía, que ha desestimado junto al de la defensa de García Ortiz. No obstante, los magistrados aclaran que "el reproche formulado carece de relevancia alguna en la medida en que la continuación del proceso acordada no afecta a ninguna persona vinculada con esa institución". En su resolución, el instructor insistió en que el jefe del Ministerio Público actuó en las horas clave de la presunta filtración "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". En este sentido, apuntó que, "paralelamente" a los frenéticos contactos para saber cómo se habían desarrollado las negociaciones con González Amador, "desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero" de 2024 --sobre dichas negociaciones--, se envió copia del mismo a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual 'número dos' de los socialistas madrileños. SIN PRUEBAS CONTRA GARCÍA ORTIZ El magistrado del Supremo Andrés Palomo, que se ha desmarcado de sus compañeros Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres emitiendo un voto particular donde se opone al procesamiento de García Ortiz, también se ha expresado sobre las supuestas indicaciones de la Presidencia del Gobierno. En concreto, afirma que al mencionado correo "tuvieron con anterioridad acceso directo al menos veinte personas de la Fiscalía, así como un número impreciso de profesionales de la información". "De otra parte, que políticamente se propiciara su exhibición desde Presidencia de Gobierno, nada permite inferir que el origen de la copia en su poder antes de la publicación, proviniera del fiscal general", aduce Palomo. Y es que, afirma, "la reducción a ser ese el único o el más probable origen de la imagen del correo de 2 de febrero, no resulta justificado, y aun menos, congruente con el resultado de los indicios resultantes de las manifestaciones y las corroboraciones correspondientes de los varios profesionales de la información" que han declarado como testigos en la causa. En definitiva, y desde su punto de vista, "no aparece suficientemente justificado que García Ortiz" fuera "el autor de la revelación de la información contenida en el correo electrónico de 2 de febrero de 2024 ni a la prensa ni a la Presidencia de Gobierno".

