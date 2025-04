supremo tribunal brasil asesta duro golpe a la "moratoria de la soja" de la amazonia

(Actualiza con detalles)

Por Ana Mano y Ricardo Brito

SÃO PAULO, 29 abr (Reuters) - El Supremo Tribunal Federal de Brasil permitirá que el mayor estado agrícola del país retire los incentivos fiscales a los firmantes de la llamada "Moratoria de la Soja", una prohibición voluntaria por parte de los comerciantes de granos de comprar soja de áreas amazónicas deforestadas después de 2008.

Los conservacionistas han elogiado la iniciativa por frenar el daño a la selva tropical más grande del mundo. Sin embargo, se encuentra bajo creciente apremio por parte de los grupos de presión de agricultores interesados en expandir las plantaciones para satisfacer la creciente demanda de soja de Brasil, el principal productor mundial.

El martes, el grupo de presión de agricultores de Mato Grosso, Aprosoja-MT, presentó una demanda contra empresas de cereales mundiales por la "moratoria de la soja". Quiere que el tribunal obligue a los demandados a cesar lo que llaman "la conducta ilegal que se ha practicado en el ámbito de la Moratoria de la Soja".

Los agricultores pretenden persuadir al juez para que obligue a los demandados a pagar una indemnización por las pérdidas que este acuerdo supuestamente impuso a los agricultores de soja brasileños.

Aprosoja-MT está demandando a las unidades brasileñas de ADM , Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company y COFCO y a grupos de presión de exportadores de grano, como Abiove y Anec.

Louis Dreyfus Company remitió a Reuters a Abiove para que hiciera comentarios. Cargill y Abiove declinaron referirse a la demanda. Anec y las demás empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El estado de Mato Grosso, que suministra casi un tercio de la soja de Brasil, aprobó el año pasado una ley que ofrece ventajas fiscales a quienes se sumen a la "Moratoria de la Soja".

La Corte Suprema suspendió provisionalmente la aplicación de la ley en espera de un fallo sobre su conformidad con la Constitución.

En la decisión emitida el lunes después de los argumentos de Mato Grosso, el juez Flavio Dino reconoció la moratoria como una herramienta importante de conservación, sin embargo, escribió que no puede utilizarse para limitar las acciones del Estado.

El estado "puede basar su política de incentivos fiscales en criterios diferentes a los de un acuerdo privado, siempre que sea conforme con la legislación nacional", escribió Dino.

"Me parece razonable que el estado (de Mato Grosso) no debería estar obligado a conceder incentivos fiscales ni (uso de) tierras públicas a las empresas que no cumplen con las leyes que entraron en vigor después de la firma de la Moratoria de la Soja", agregó.

El fallo ahora debe ser confirmado por un panel de jueces de la Corte Suprema antes de que pueda ejecutarse a partir del 1 de enero de 2026, según la decisión.

Abiove, que representa a los comerciantes de soja, no hizo comentarios inmediatos sobre el fallo, aunque dijo la semana pasada que el caso le daba a la industria de la soja la oportunidad de mejorar la moratoria.

El acuerdo actual prohíbe la compra de soja de una explotación agrícola entera si ésta incluye áreas deforestadas desde 2008, y un posible cambio podría permitir mayor flexibilidad al establecer una distinción entre campos de soja individuales.

Sin embargo, los agricultores y los comerciantes aún no han llegado a un acuerdo. (Información de Ana Mano en São Paulo y Ricardo Brito en Brasilia; Editado en español por Juana Casas)