Supremo Tribunal de Brasil inicia juicio a sospechosos del asesinato de concejala Marielle Franco

SAO PAULO (AP) — El juicio de los sospechosos acusados de asesinar en 2018 a la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco y a su conductor comenzó el martes en el Supremo Tribunal Federal de Brasil. El impactante caso, de gran repercusión, convirtió a la política —que defendía los derechos humanos de las comunidades marginadas de Brasil— en un símbolo global de resistencia

Un panel de cinco jueces resolverá los cargos contra el excongresista Chiquinho Brazão, su hermano, Domingos Brazão, quien integraba un organismo de control del gobierno de Río, su asistente Robson Calixto Fonseca, el investigador policial Rivaldo Barbosa y el policía Ronald Paulo Alves Pereira

Franco, una política negra y bisexual, fue asesinada a los 38 años junto con su conductor Anderson Gomes en un ataque a tiros desde un vehículo en marcha

Los fiscales sostienen que muchos de los cargos provienen de acuerdos de colaboración con la justicia firmados con los exagentes de policía Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, condenados a 78 y 59 años de prisión, respectivamente, en octubre de 2024

Los hermanos Brazão fueron detenidos en 2024 como presuntos autores intelectuales del crimen. Las investigaciones los han vinculado con grupos de justicieros conocidos como milicias, que a menudo se enfrentaban a Franco

El entonces ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, manifestó en el momento de las detenciones que las investigaciones sugerían que Chiquinho Brazão estaba especialmente molesto por un proyecto de ley que Franco, su entonces colega, impulsó en el concejo municipal sobre la regulación de tierras para vivienda pública

Hasta ahora, todos los sospechosos han negado cualquier vínculo con el asesinato de la concejala

El juicio comenzará con la lectura, por parte del juez Alexandre de Moraes, de un resumen del caso. Se permitirá la intervención de un integrante de la fiscalía general de Brasil y, después, será el turno de los abogados. Se prevé que la votación del panel de jueces concluya en algún momento entre la noche del martes y la mañana del miércoles

Chico Otávio, autor de un libro sobre el asesinato de Franco y experto en criminalidad, señaló que la investigación que condujo al juicio dependió en gran medida de los testimonios aportados en los acuerdos de colaboración. Añadió que el fallo llegará en un momento en que el máximo tribunal de Brasil enfrenta vientos en contra en términos de popularidad debido a otros casos

“Una condena se venderá a la sociedad como una victoria contra el crimen organizado, pero no es exactamente eso”, dijo Otávio a The Associated Press:

“Los mismos grupos de milicias que podrían estar detrás del asesinato de Marielle son aún más poderosos actualmente. Se expanden a más zonas de la ciudad. La sociedad obtendrá una respuesta sobre su muerte, pero Brasil seguirá estando muy lejos de resolver su problema de crimen organizado”

Expertos de las Naciones Unidas en Ginebra pidieron el lunes “justicia y reparación para todas las víctimas del racismo sistémico generalizado, la discriminación estructural y la violencia en Brasil”

“Al llegar a esta etapa tan esperada del proceso judicial, es vital que se mantengan la imparcialidad y la transparencia y que prevalezca la justicia plena”, afirmaron en un comunicado

Anielle Franco, hermana de Marielle y ministra de Igualdad Racial de Brasil, subrayó la importancia del juicio del martes para la democracia del país

En X, expresó que el asesinato “dejó al descubierto un patrón de violencia, racismo y misoginia en nuestro país”

“Creemos que el Poder Judicial actuará por la justicia y a favor de nuestro pueblo, fortaleciendo nuestra democracia”, afirmó. “Nunca dejaremos de luchar por cada voz que fue silenciada”

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa