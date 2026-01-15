Supremo Tribunal de Brasil traslada a Bolsonaro a una celda más grande con área al aire libre

RÍO DE JANEIRO (AP) — Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el jueves que el expresidente Jair Bolsonaro sea trasladado de la sede de la policía federal en Brasilia a una celda mucho más grande con un área al aire libre en el Complejo Penitenciario de Papuda, también ubicado en la capital.

El traslado fue descrito como un movimiento a una instalación con "condiciones más favorables" para detenidos prominentes.

Bolsonaro empezó a cumplir en noviembre con una sentencia de 27 años en prisión por intento de golpe de Estado. Sus abogados han estado presionando para que se le traslade a arresto domiciliario por razones médicas.

Michelle Bolsonaro —la esposa del expresidente— y sus hijos han dicho regularmente que Bolsonaro está siendo maltratado y no recibe la atención médica adecuada.

En la decisión judicial, el juez Alexandre de Moraes negó las acusaciones. "Lamentablemente y de manera falsa, ha habido un intento sistemático de deslegitimar la ejecución regular y legal de la sentencia de custodia de Jair Messias Bolsonaro, la cual se ha llevado a cabo con pleno respeto a la dignidad humana."

Bolsonaro había estado en una habitación de 12 metros cuadrados con una cama, un baño privado, aire acondicionado, un televisor y un escritorio, y De Moraes ordenó el traslado de Bolsonaro a una situación aún más cómoda. Determinó que Bolsonaro sea trasladado a una habitación de 54 metros cuadrados con un área al aire libre de 10 metros cuadrados a la que pueda acceder a voluntad.

Después de su traslado, Bolsonaro también tendrá más tiempo para recibir visitas familiares, además de que el lugar contará con equipos de fisioterapia como una caminadora eléctrica y una bicicleta fija. La nueva área de reclusión se asemeja a un apartamento, con una cama doble, cocina, lavandería, sala de estar y zona al aire libre.

De Moraes, sin embargo, se negó a conceder al exmandatario acceso a un televisor inteligente, argumentando que la posibilidad de conectarse a internet aumenta los riesgos para la seguridad institucional y le podría facilitar comunicaciones inapropiadas con el mundo exterior y actos ilegales.

La oficina de prensa del STF dijo que el traslado ya había ocurrido.

Desde que comenzó su sentencia, Bolsonaro ha realizado varios viajes a un hospital cercano, el más reciente después de caerse de la cama y golpearse la cabeza.

De Moraes también ordenó un examen médico para evaluar la condición de salud de Bolsonaro y determinar si necesita ser trasladado a un hospital penitenciario. Añadió que la prisión en la que Bolsonaro permanecerá detenido cuenta con una unidad de salud completamente equipada con médicos, enfermeros, dentistas, psicólogos, un psiquiatra y un farmacéutico que atienden exclusivamente a los reclusos del lugar.

Bolsonaro ha sido hospitalizado en varias ocasiones desde que fue apuñalado en un evento de campaña previo a las elecciones presidenciales de 2018.

El expresidente y varios de sus aliados fueron condenados por un panel de jueces del STF por intentar derrocar la democracia de Brasil tras su derrota electoral en 2022.

El complot incluía planes para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez De Moraes. El plan también involucraba incitar una insurrección a principios de 2023.

El expresidente también fue declarado culpable de cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático.

Bolsonaro siempre ha negado haber cometido delito alguno.

En su orden judicial del jueves, De Moraes destacó que Bolsonaro fue condenado por crímenes sumamente graves y que su sentencia de custodia no era una "estancia en un hotel o una colonia de vacaciones", como las declaraciones de los hijos de Bolsonaro mencionadas en la decisión “parecen exigir erróneamente”.

