Supremo Tribunal Federal de Brasil iniciará juicio contra Bolsonaro el 2 de septiembre

BRASILIA, 15 ago (Reuters) - Un panel de cinco jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil iniciará el 2 de septiembre el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de planear un golpe de Estado tras su derrota electoral, mostró el viernes un documento judicial.

El jefe del panel, el juez Cristiano Zanin, programó sesiones judiciales para el período del 2 al 12 de septiembre, según el documento.

Bolsonaro enfrenta cargos por conspirar con aliados para anular violentamente su derrota electoral de 2022 ante el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro niega cualquier delito.

Los abogados de Bolsonaro declinaron hacer comentarios. (Reporte de Ricardo Brito; Reporte adicional de Luciana Magalhaes; Editado en Español por Manuel Farías)