Supremo Tribunal Federal de Brasil reafirma derecho de indígenas a la tierra, desafiando al Congreso

Por Manuela Andreoni

SAO PAULO, 17 dic (Reuters) - La mayoría del Supremo Tribunal Federal de Brasil reafirmó el miércoles la protección de los derechos territoriales de los indígenas, frenando los intentos del Congreso de limitar el reconocimiento de las reservas, en un fallo que probablemente avivará las tensiones entre la corte y los legisladores.

Seis de los 10 jueces del tribunal han votado a favor de establecer los derechos territoriales indígenas como cláusulas arraigadas de la Constitución brasileña que no pueden ser despojadas por los legisladores, dijo Deborah Duprat, exfiscal federal que trabajó en cuestiones de derechos indígenas durante décadas.

"Es un mensaje importante para el Congreso", añadió.

Aunque cuatro jueces del tribunal aún no se han pronunciado sobre la cuestión, sus votos no bastan para bloquear la decisión de la mayoría.

Aunque la Constitución brasileña de 1988 reconoció los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales, el proceso de demarcación de esas tierras se ha prolongado durante décadas. Los defensores de los indígenas afirman que cientos de comunidades siguen esperando ese reconocimiento formal, y que muchas de ellas están enzarzadas en violentas disputas por la tierra.

En los últimos años, ha aumentado la resistencia a las reclamaciones de tierras indígenas por parte de un poderoso grupo de presión agrícola respaldado por la mayoría conservadora del Congreso.

Los legisladores aprobaron una ley en 2023 para limitar la protección de las tierras indígenas que las comunidades no puedan demostrar que ocupaban cuando entró en vigor la Constitución. Sus defensores afirman que esa fecha límite protege a los terratenientes de reclamaciones que desconocían cuando compraron sus propiedades.

Mientras el STF se preparaba este mes para pronunciarse sobre la constitucionalidad de esa ley, el Senado votó a favor de modificar la Constitución en consonancia con la ley de 2023.

También se espera que la Cámara Baja del Congreso de Brasil apruebe esa enmienda constitucional. Pero algunos jueces del STF ya han argumentado en sus votos de esta semana que esa sección de la Constitución no puede modificarse porque protege derechos fundamentales.

"El poder legislativo no puede, bajo ningún pretexto, suprimir o reducir derechos garantizados a los pueblos indígenas, so pena de violar los principios fundacionales del Estado democrático de derecho", escribió el juez Flavio Dino. (Reporte de Manuela Andreoni y Fernando Cardoso; Editado en español por Natalia Ramos)