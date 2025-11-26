Surcorea lanza su satélite más grande en ambiciosa misión espacial

SEÚL (AP) — Corea del Sur lanzó su satélite más grande hasta la fecha en su cohete espacial desarrollado nacionalmente el jueves temprano, el cuarto de seis lanzamientos planeados hasta 2027.

El cohete Nuri de tres etapas despegó desde el puerto espacial del país en una isla frente al condado costero suroeste de Goheung.

El cohete, indicaron expertos, colocó un satélite científico de 516 kilogramos (1.137 libras) y 12 microsatélites en una órbita objetivo a unos 600 kilómetros (372 millas) sobre la Tierra. La Administración Aeroespacial de Corea debe verificar en las próximas horas si los satélites están transmitiendo señales con éxito.

El satélite principal está equipado con una cámara de resplandor aéreo de amplio alcance para observar la actividad auroral y sistemas separados para medir el plasma y los campos magnéticos, y para probar cómo se desempeñan los experimentos de ciencias de la vida en el espacio.

La docena de pequeños satélites "cubo", desarrollados por equipos universitarios e instituciones de investigación, incluyen sistemas GPS para estudiar la atmósfera terrestre, cámaras infrarrojas para rastrear plásticos en los océanos y sistemas para probar células solares o equipos de comunicación.

El evento del jueves fue el primer lanzamiento del país que involucró un cohete Nuri desde mayo de 2023, cuando colocó con éxito un satélite de observación de 180 kilogramos (397 libras) en órbita, y el cuarto en general desde su primer intento en octubre de 2021, que no logró entregar un dispositivo de prueba.

Se planean más lanzamientos en 2026 y 2027 como parte de un proyecto de varios años para avanzar en las tecnologías e industrias espaciales del país, y para reducir la brecha con las principales potencias espaciales asiáticas como China, Japón e India.

Nuri es un cohete de tres etapas impulsado por cinco motores de 75 toneladas en sus primeras y segundas etapas y un motor de 7 toneladas en su tercera etapa, que libera las cargas útiles a la altitud deseada. Es el primer vehículo de lanzamiento espacial del país construido principalmente con tecnología nacional, un activo clave para una nación que en gran medida había dependido de otros países para lanzar sus satélites desde la década de 1990.

El Centro Espacial Naro, el único puerto espacial de Corea del Sur, tuvo su primer lanzamiento exitoso en 2013 con un cohete de dos etapas construido con tecnología rusa, tras años de retrasos y repetidos fracasos. El cohete alcanzó la altitud deseada durante su primera prueba en 2009, pero no logró desplegar un satélite, y luego explotó poco después del despegue durante su segunda prueba en 2010.

