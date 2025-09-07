Surcorea llevará a casa a 300 trabajadores detenidos en redada en planta de Hyundai en Georgia

SEÚL (AP) — Más de 300 trabajadores surcoreanos detenidos tras una masiva redada de inmigración en una planta de Hyundai en Georgia serán liberados y llevados a casa, anunció el gobierno de Corea del Sur el domingo.

Kang Hoon-sik, jefe de despacho presidencial de Lee Jae Myung, anunció que Corea del Sur y Estados Unidos finalizaron las negociaciones sobre la liberación de los trabajadores. Añadió que Corea del Sur enviará un avión chárter para llevar de regreso a los trabajadores tan pronto como se completen unos pasos administrativos.

El ministro surcoreano de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, partirá hacia Estados Unidos el lunes para sostener conversaciones relacionadas con la liberación de los trabajadores, publicaron medios de Corea del Sur.

Las autoridades migratorias estadounidenses revelaron el viernes que detuvieron a 475 personas, la mayoría de ellas ciudadanos surcoreanos, cuando cientos de agentes federales allanaron el extenso sitio de fabricación de Hyundai en Georgia, donde el fabricante de automóviles coreano Hyundai produce vehículos eléctricos. Los agentes centraron su operación en una planta que aún está en construcción en la que Hyundai se ha asociado con LG Energy Solution para producir baterías de vehículos eléctricos.

Cho indicó que más de 300 surcoreanos estaban entre los detenidos.

La operación fue la última de una larga serie de redadas en lugares de trabajo realizadas como parte de la agenda de deportación masiva de la administración Trump, pero la del jueves es especialmente distinta debido a su gran tamaño y al hecho de que fue en un sitio que los funcionarios estatales han llamado el mayor proyecto de desarrollo económico de Georgia.

La redada sorprendió a muchos en Corea del Sur porque el país es un aliado clave de Estados Unidos. En julio, acordó comprar US$100.000 millones en energía estadounidense y realizar una inversión de US$350.000 millones en Estados Unidos a cambio de que el gobierno estadounidense redujera las tarifas arancelarias. Hace unas dos semanas, el presidente Donald Trump y Lee tuvieron su primera reunión en Washington.

Lee dijo que los derechos de los ciudadanos surcoreanos y las actividades económicas de las empresas surcoreanas no deben ser injustamente infringidos durante los procedimientos de aplicación de la ley en Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur emitió por separado un comunicado para expresar "preocupación y pesar" por el caso y envió diplomáticos al sitio.

Un video publicado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el sábado mostró una caravana de vehículos llegando al sitio y luego agentes federales dirigiendo a los trabajadores a alinearse afuera.

A algunos detenidos se les ordenó poner las manos contra un autobús cuando eran cacheados y luego esposados en manos, tobillos y cintura.

La mayoría de las personas detenidas fueron llevadas a un centro de detención de inmigrantes en Folkston, Georgia, cerca de la frontera con Florida. Ninguno ha sido acusado de algún delito, dijo Steven Schrank, el principal agente de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, durante una conferencia de prensa el viernes, añadiendo que la investigación está en curso.

Dijo que algunos de los trabajadores detenidos habían cruzado la frontera de Estados Unidos sin autorización legal, y otros habían ingresado legalmente al país pero tenían visas vencidas o habían ingresado con una exención de visa que les prohíbe trabajar.

Kang, el jefe de despacho presidencial surcoreano, dijo que Corea del Sur impulsará la revisión y mejora de los sistemas de visas para aquellos que viajan a Estados Unidos en viajes de negocios para proyectos de inversión.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.