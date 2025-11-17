Surcorea ofrece diálogo con Norcorea para evitar choques armados accidentales en la frontera

SEÚL (AP) — Corea del Sur propuso conversaciones con Corea del Norte para aclarar la línea fronteriza entre los rivales y aliviar las tensiones militares, afirmando el lunes que las repetidas intrusiones fronterizas de soldados norcoreanos han generado preocupaciones sobre un enfrentamiento armado.

El ejército de Corea del Sur señaló que ha estado disparando tiros de advertencia para repeler a las tropas norcoreanas que violaron la línea de demarcación militar de la frontera en numerosas ocasiones desde que comenzaron los trabajos para reforzar las defensas de primera línea el año pasado. Corea del Norte ha negado las supuestas violaciones fronterizas de sus soldados y ha amenazado con respuestas no especificadas.

Kim Hong-Cheol, viceministro de política de defensa nacional de Corea del Sur, dijo el lunes que el país estaba ofreciendo conversaciones militares para prevenir un enfrentamiento armado accidental y reducir las tensiones con Corea del Norte.

Indicó que las intrusiones fronterizas de Corea del Norte probablemente fueron causadas por las diferentes opiniones de los rivales sobre la línea fronteriza, ya que muchos de los puestos de la línea de demarcación militar establecidos al final de la Guerra de Corea de 1950-53 se han perdido.

No está claro si Corea del Norte aceptará la propuesta de Corea del Sur para conversaciones, ya que ha estado evitando todas las formas de diálogo con Corea del Sur y Estados Unidos desde que la diplomacia nuclear de alto riesgo de su mandatario Kim Jong Un con el presidente estadounidense Donald Trump se desmoronó en 2019.

Trump ha expresado repetidamente su deseo de reanudar la diplomacia con Kim, pero el mandatario norcoreano ha sugerido que podría reunirse con Trump nuevamente solo si Washington retira la desnuclearización de Corea del Norte como una condición previa para las conversaciones.

Algunos observadores dicen que la oferta de Corea del Sur para conversaciones fue parte de los esfuerzos de su gobierno liberal liderado por el presidente Lee Jae Myung para reabrir canales de comunicación con Corea del Norte. En agosto, la hermana de Kim y alta funcionaria Kim Yo Jong calificó el acercamiento del gobierno de Lee como una "intención siniestra" para culpar a Pyongyang por las relaciones tensas.

El año pasado, el presidente norcoreano Kim Jong Un declaró que su país estaba abandonando sus objetivos de larga data de una unificación pacífica con Corea del Sur y ordenó una reforma a la Constitución del Norte para marcar al vecino del sur como un enemigo permanente. El ejército de Corea del Sur dijo que desde entonces ha detectado que Corea del Norte está añadiendo barreras antitanque y plantando más minas en las áreas fronterizas.

La frontera de 248 kilómetros (155 millas) de largo y cuatro kilómetros (2,5 millas) de ancho entre las Coreas es una de las fronteras más armadas del mundo. Se estima que dos millones de minas están esparcidas dentro y cerca de la frontera, que también está custodiada por cercas de alambre de púas, trampas para tanques y tropas de combate en ambos lados. Es un legado de la Guerra de Corea, que terminó con un armisticio, no con un tratado de paz.

