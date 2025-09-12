Surcoreanos detenidos en redada migratoria en EEUU llegan a su país

Un vuelo fletado especialmente para transportar a cientos de trabajadores surcoreanos detenidos en una redada migratoria en Estados Unidos aterrizó este viernes en el principal aeropuerto de Corea del Sur, observaron reporteros de la AFP.

Los surcoreanos conformaron la mayoría de las 475 personas arrestadas el 4 de septiembre en una planta de baterías Hyundai-LG en el estado de Georgia.

El Boeing 747-8I de Korean Air, con más de 310 surcoreanos a bordo, despegó de Atlanta y aterrizó en la pista del principal aeropuerto del país, en Incheon.

"Todo salió bien en Atlanta", declaró el viernes un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores a la AFP, antes de la llegada de los trabajadores alrededor de las 15:25 (06:25 GMT). "El avión despegó según lo previsto con el número de pasajeros previsto", precisó.

La cuarta economía más grande de Asia, aliada de Washington, tiene varias plantas en el país norteamericano. En los últimos meses, tras las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, se comprometió a invertir US$350.000 millones en Estados Unidos.

La redada en Georgia fue la mayor operación realizada en un solo lugar desde que Trump lanzara una amplia campaña de represión migratoria, una de sus principales prioridades políticas desde que regresó al cargo en enero.

En el aeropuerto de Incheon, se vio a personas con pancartas satíricas en las que aparecía Trump vestido con un uniforme del ICE, portando un arma, junto con las palabras: "Somos amigos, ¿no?".

Un anciano, sin relación con los trabajadores, mostró también su indignación ante la redada, con un cartel en el que se leía: "¡Nos dijeron que invirtiéramos, solo para arrestarnos! ¿Así es como tratan a un aliado?".

