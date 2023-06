Surf de Juegos-2024 deberá responder a exigencias medioambientales (Presidente de Polinesia)

El presidente de Polinesia, Moetai Brotherson, en visita esta semana a París, confirmó que las pruebas de surf de los Juegos Olímpico de 2024 se disputarán en Tahití siempre que sus exigencias medioambientales y de aceptación por sus ciudadanos sean cumplidos.

"Tenenos un cierto número de exigencias con respecto a la celebración de las pruebas y querenos absolutamente que se disputen en nuestro país. Los Juegos estarán en Tahití, pero mi rol es hacer que se desarrollen en las mejores condiciones, al mismo tiempo desde la perspectiva del Comité de los Juegos Olímpicos, pero sobre todo desde la perspectiva de Polinesia y los polinesios", indicó Brotherson a la AFP.

Sus exigencias son "medioambientales" pero implican también "la aceptabilidad social", dijo.

"Eso plantea la cuestión de la herencia: ¿qué va a quedar tras estos diez días de pruebas? Si es para dejar estructuras que no sabremos qué hacer con ellas, no merece la pena. Si es para no dejar nada a los jóvenes polinesios que quieran hacer surf o para orientarse hacia el surf profesional, también habremos fallado", insistió.

El presidente de Polinesia, elegido el 12 de mayo y favorable a una transición hacia la independencia, se sintió "tranquilizado", tras sus encuentros con la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, y el presidente del comité de organización de los Juegos, Tony Estanguet

