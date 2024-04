Surfista brasileño toledo disfruta descanso por salud mental, está preparado para el oro en juegos olímpicos

Por Fernando Kallas

MADRID, 19 abr (Reuters) - Dos meses después de que el doble campeón del mundo Filipe Toledo sorprendiera al mundo del surf al retirarse del circuito profesional para tomarse un año sabático por motivos de salud mental, el brasileño se encuentra en un momento feliz de cara a los Juegos Olímpicos de París.

Toledo señala que su descanso de un año significa alejarse de la presión de estar de gira mes tras mes y que intentará ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. El evento de surf se celebrará en Tahití.

"No había estado tan feliz y relajado en mucho tiempo", declaró Toledo a Reuters el viernes, antes de asistir a los Premios Laureus como candidato a deportista de acción del año.

Hijo del ex doble campeón brasileño Ricardo Toledo, Filipe entró en el circuito como adolescente en 2013 cargando con la presión de ser un niño prodigio, lo que, según dijo, le llevó a luchar contra la depresión en 2019 y 2020.

Se recuperó en 2021, terminando segundo en la carrera por el título detrás de su compatriota Gabriel Medina, antes de ganar títulos consecutivos en 2022 y 2023.

Sin embargo, cuando llegó a Hawái para el inicio de la temporada 2024 en febrero, sufrió un colapso mental, dijo.

"Justo antes de mi eliminatoria, tuve una de las mayores caídas de mi vida. Me dije: 'No puedo seguir con esto... Es demasiado'", afirmó Toledo. "Al volver a la gira, a la rutina, los entrenamientos, los viajes y las obligaciones, me dije: 'hombre, esto es abrumador ahora mismo. Es demasiado'".

Decidió que necesitaba un descanso y soltó la bomba a su familia, a sus patrocinadores y a la Liga Mundial de Surf.

"Mi corazón se había convertido en una gran roca de hielo, no tenía sentimientos", dijo Toledo. "Siento que tengo que cuidar mi salud mental".

Ahora disfruta de su vida hogareña en California y practica surf por pura diversión. Hace poco se fue de viaje a México con su hermano y un amigo y disfrutó más que en mucho tiempo sobre las olas.

Sigue entrenándose duro para los Juegos Olímpicos de París, donde el surf figura en el programa por segunda vez tras su debut en Tokio, pero sin la presión de viajar y competir de forma regular.

El torneo se disputará en Teahupo'o, en Tahití, un lugar de poderosas olas tubulares donde Toledo ha tenido problemas previamente. Sin embargo, el brasileño se muestra confiado ante uno de los mayores retos de su carrera. "Voy a ganar. Creo en ello", afirmó Toledo. (Reportaje de Fernando Kallas; Editado en español por Héctor Espinoza)