Surfistas sacan del agua a una persona con síntomas de preahogamiento en Loredo

SANTANDER, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Unos surfistas han sacado del agua este viernes a una persona con síntomas de preahogamiento y pérdida de consciencia de la playa de Loredo. El Centro de Atención a Emergencias del 112 Cantabria movilizó hasta el lugar al helicóptero del Gobierno para su atención y evacuación, tras recibir el aviso alertando de que una persona se encontraba con problemas en el agua. A su llegada, la médico de la aeronave examinó a la víctima y descartó afecciones graves, sin que se requiera traslado a un centro hospitalario, ha informado el Servicio de Emergencia en la red social X.

