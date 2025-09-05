Surfistas sacan del agua a una persona con síntomas de preahogamiento en Loredo
SANTANDER, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -
Unos surfistas han sacado del agua este viernes a una persona con síntomas de preahogamiento y pérdida de consciencia de la playa de Loredo. El Centro de Atención a Emergencias del 112 Cantabria movilizó hasta el lugar al helicóptero del Gobierno para su atención y evacuación, tras recibir el aviso alertando de que una persona se encontraba con problemas en el agua. A su llegada, la médico de la aeronave examinó a la víctima y descartó afecciones graves, sin que se requiera traslado a un centro hospitalario, ha informado el Servicio de Emergencia en la red social X.
