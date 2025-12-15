Surgen obstáculos al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur

BRUSELAS (AP) — Francia está planteando un obstáculo de última hora a un enorme acuerdo comercial transatlántico entre la Unión Europea y las cinco naciones sudamericanas del bloque Mercosur, que ha tardado un cuarto de siglo en negociarse.

Enfadados agricultores europeos, temiendo la nueva competencia del pacto, están marchando hacia Bruselas, y los negociadores europeos que pensaban que finalmente cerrarían el acuerdo este año enfrentan una semana difícil.

El acuerdo entre la UE y los cinco países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia— eliminaría progresivamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques durante los próximos 15 años. Siempre que sea ratificado por ambos bloques, el acuerdo abarcaría un mercado de 780 millones de personas y una cuarta parte del producto interno bruto mundial.

Los negociadores finalizaron el acuerdo hace un año, pero ahora debe ser aprobado por los 27 países de la UE, así como por el Parlamento Europeo.

Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, están programados para firmar el acuerdo en Brasil el 20 de diciembre, si los agricultores que marchan hacia Bruselas y la oposición vocal de naciones clave de la UE no descarrilan sus planes.

El acuerdo enfrenta vientos en contra

En el período previo a lo que muchos esperaban que fuera la recta final, el primer ministro francés Sébastien Lecornu declaró el domingo que el actual acuerdo era "inaceptable" y que las condiciones para una votación de los jefes de Estado y de gobierno de la UE el jueves "no se han cumplido". Solicitó un retraso, lo que empujaría la votación a 2026 o más allá.

Aunque elogió las recientes medidas tomadas por la Comisión Europea para proteger a los agricultores y aumentar las inspecciones de importaciones agrícolas para evitar el ingreso de pesticidas prohibidos, Lecornu indicó que Francia no está totalmente satisfecha.

"Está claro en este contexto que no están dadas las condiciones para ninguna votación del Consejo de la UE sobre la autorización para la firma del acuerdo", afirmó.

Polonia, Austria, Holanda Bajos y Francia están preocupados de que los exportadores del Mercosur puedan socavar los productos de la UE hechos con regulaciones laborales y sanitarias más estrictas, como las restricciones de pesticidas, señaló Alicia Gracia-Herrero, investigadora principal del Instituto Bruegel con sede en Bruselas. Francia no ha logrado que el Mercosur acepte "reflejar" esas regulaciones.

Gracia-Herrero añadió que el acuerdo refleja los límites de la fuerza geopolítica, la unidad política y la capacidad de la UE.

"Si no podemos lograr esto incluso con la presión de (el presidente estadounidense Donald) Trump, ¿qué se puede esperar de la UE?" dijo. "Espero que Francia no pueda torpedear completamente esto porque la UE no puede permitirse un retraso adicional en Mercosur si quiere ser creíble con otros acuerdos comerciales en curso, como Indonesia y, aún más, India".

Otro tipo de pacto transatlántico

A raíz del blitzkrieg arancelario de Trump a principios de este año, cuando Washington impuso gravámenes del 15% a la mayoría de las importaciones de la UE, el bloque ha buscado acuerdos comerciales bilaterales para ayudar a capear las tácticas comerciales agresivas tanto de Estados Unidos como de China, sus principales socios comerciales históricos.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, sostuvo que Bruselas presionaría para que el acuerdo Mercosur se firme antes de fin de año porque pone en juego la credibilidad geopolítica de la UE.

"Estamos hablando de unir dos de los bloques comerciales más grandes del mundo. Y al hacerlo, en un momento de creciente incertidumbre geopolítica, creamos una plataforma basada en la confianza, basada en reglas, donde podemos trabajar con Mercosur en los grandes desafíos a nivel global de nuestro tiempo. Estamos hablando de clima, seguridad económica, reforma del orden global basado en reglas, y así sucesivamente", aseguró.

Desde el jamón español y el vino italiano hasta los productos lácteos holandeses y las aceitunas griegas, la agricultura es central para el presupuesto, la economía, la cultura y la política de la Unión Europea. La UE exportó 235.400 millones de euros (US$272.000 millones) en productos agrícolas en 2024.

Muchos agricultores detestan el acuerdo Mercosur, pero sus defensores en Bruselas dicen que ahorraría a las empresas unos US$4.260 millones en aranceles cada año, agilizaría las ventas y eliminaría los aranceles sobre productos como el vino francés, la soja argentina, los minerales raros brasileños y los productos farmacéuticos alemanes.

Sus críticos en Francia, Holanda y otros países con grandes industrias lácteas y de carne dicen que el pacto sometería a los agricultores locales a una competencia desleal y causaría daños ambientales.

Ajustes necesarios o adecuados

Tal oposición ha llevado a Bruselas a proponer nuevas protecciones para el sector agrícola de la UE.

El año pasado, la Comisión Europea prometió reducir la burocracia para los agricultores y distribuir de manera más equitativa los subsidios agrícolas anuales de 50.000 millones de euros (US$58.000 millones) en todo el bloque.

En octubre, la comisión estableció nuevos mecanismos que permiten a los agricultores iniciar investigaciones si los precios de las importaciones del Mercosur son al menos un 10% más bajos que los precios de los mismos productos o productos competidores de la UE. Los infractores graves podrían ver retirados temporalmente sus aranceles preferenciales.

En diciembre, la comisión propuso aumentar las inspecciones fronterizas para verificar si los productos agrícolas importados se produjeron con pesticidas prohibidos en la UE.

Pero esos movimientos no han calmado los temores franceses ni las ansiedades de los agricultores.

Los sindicatos agrícolas están planeando nuevamente manifestaciones en Bruselas mientras los líderes y diplomáticos se reúnen para el Consejo Europeo el jueves.

Agricultores descontentos usaron tractores para paralizar muchas capitales europeas como parte de una campaña ensalzada por la extrema derecha en el período previo a su exitoso desempeño en las elecciones a nivel de la UE en 2024.

La corresponsal Sylvie Corbet contribuyó desde París.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.