Surgen preguntas de cómo hijastro de una policía se convirtió en acusado del tiroteo en Florida

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — Entre las notas de química abandonadas y otros restos dejados tras un tiroteo mortal en la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés), persisten preguntas sobre cómo el hijastro de una querida agente policial encargada de la seguridad escolar de una escuela secundaria se convirtió en el presunto tirador.

Phoenix Ikner, estudiante de ciencias políticas, era miembro desde hace mucho tiempo de un consejo asesor juvenil del departamento policial y estaba inmerso en la cultura familiar de la agencia. Cuando los agentes acudieron al sindicato de estudiantes de la universidad tras informes de disparos, las autoridades dicen que fue el joven de 20 años quien utilizó la antigua arma de servicio de su madrastra para abrir fuego, matando a dos hombres e hiriendo a otros seis.

Mientras la gente huía aterrorizada, Ikner fue baleado y detenido. Invocó su derecho a no hablar con los investigadores, y su motivo sigue sin conocerse, mientras yace en una cama de hospital.

La fiscalía considera la posibilidad de presentar cargos mientras surgen historias sobre un lado más oscuro. Un compañero de clase recordó que fue expulsado de un club estudiantil por comentarios que otros miembros encontraron preocupantes.

“Esto es horrible”, dijo Jimmy Williams, el jefe de seguridad de las escuelas del condado de Leon, sobre el tiroteo. “Es un hecho horrible, horrible”.

Williams, quien conoce a Jessica Ikner, la madrastra de Ikner, desde hace una década, dijo que las acusaciones ponen de manifiesto que “ninguno de nosotros es inmune a la tragedia”.

Las clases y las operaciones comerciales se reanudarán el lunes, anunció la FSU durante el fin de semana.

“Sé que no se sentirá como una semana normal”, dijo el presidente de la FSU, Richard McCullough, en un mensaje a los estudiantes y empleados el sábado. “Es la última antes de los exámenes finales, y muchos de ustedes todavía están procesando lo que sucedió. Por favor, cuídense”.

El sospechoso es el hijastro de una querida agente

Su madrastra, cuya propia alma máter es la Universidad Estatal de Florida, fue reasignada el viernes de su puesto como agente de recursos escolares y se le concedió el permiso personal que solicitó, dijo un portavoz del departamento policial a The Associated Press.

Cuando se emitió la alerta de un tirador activo en la Universidad Estatal de Florida, Jessica Ikner estaba de servicio a unos 3,2 kilómetros (2 millas) de distancia en la Escuela Secundaria Raa. Un portavoz del departamento policial dijo que Jessica Ikner trabajó para asegurar el campus y evitar que alguien entrara mientras Raa entraba en “modo de bloqueo”, junto con todas las escuelas públicas del condado. Estaba acostumbrada a este trabajo.

El año pasado, fue nombrada “empleada del mes” por el departamento de policía, donde ha trabajado durante 18 años.

La policía dijo que creía que Phoenix Ikner disparó a las víctimas usando la antigua pistola de servicio de su madrastra, que ella conservó para uso personal después de que la fuerza actualizara sus armas.

El jefe policial del condado de Leon, Walter McNeil, describió el jueves a Phoenix Ikner como alguien que había estado “inmerso en la familia del Departamento de Policía del condado de Leon” y participó en varios programas de capacitación del departamento policial, agregando que no era una sorpresa que tuviera acceso a armas.

No había registro de que tuviera antecedentes penales. Y en Florida, no se requiere capacitación ni verificación de antecedentes para portar armas ocultas en público.

Disputas de custodia y cambio de nombre en su infancia

Cuando Ikner era niño, sus padres participaron en varias disputas de custodia con su madre biológica, según los registros judiciales.

En 2015, cuando tenía 10 años, su madre biológica, Anne-Mari Eriksen, dijo que lo llevaría al sur de Florida para las vacaciones de primavera de 2015, pero en su lugar viajó a Noruega. Tras regresar a Estados Unidos, se declaró no culpable de sacar a un menor del estado en contra de una orden judicial y fue sentenciada a 200 días de cárcel. Más tarde intentó anular su declaración, pero fue denegada.

En el otoño de ese mismo año, Eriksen presentó una demanda civil por difamación contra Jessica Ikner, junto con otros miembros de la familia. En la demanda, que luego fue desestimada, los acusaba de acosarla y abusar de la posición de Ikner en el departamento de policía.

En 2020, a los 15 años, el sospechoso recibió la aprobación del tribunal para cambiar su nombre de Christian Eriksen a Phoenix Ikner, según documentos judiciales. Su antiguo nombre era un recordatorio constante de una “tragedia” que sufrió, en palabras del magistrado administrativo James Banks, quien aprobó la solicitud, informó NBC News.

Banks observó que Ikner era un “joven adulto mental, emocional y físicamente maduro que es muy elocuente” y “muy educado”, y dijo que eligió el nuevo nombre como una representación de “renacer de las cenizas”.

Un compañero de clase dice que había preocupaciones sobre el presunto agresor

Reid Seybold y sus compañeros de clase trabajaban en un proyecto grupal en un edificio ubicado a una corta caminata de tres minutos del sindicato de estudiantes cuando alguien entró y les advirtió sobre los disparos. Se acurrucaron juntos, dijo el joven de 22 años, enviando frenéticamente lo que pensaban que podrían ser sus últimos mensajes de texto a sus seres queridos.

Cuando Seybold descubrió quién era el sospechoso del tiroteo, y que era alguien a quien conocía, se sintió abrumado por la ira. Seybold era el presidente de un club al que Phoenix Ikner se unió cuando ambos estudiaban en el colegio comunitario local, ahora llamado Tallahassee State College.

“Se quejaba con mucha frecuencia de las personas negras, especialmente cuando surgían conversaciones sobre la brutalidad policial”, dijo Seybold.

Seybold dijo que Ikner era conocido por expresar opiniones racistas y supremacistas blancas que lo alejaron tanto de los otros miembros que el club le pidió que abandonara el grupo.

“Hacía que la gente se sintiera muy incómoda”, dijo Seybold, quien ahora también estudia ciencias políticas en la Universidad Estatal de Florida. “Personalmente, lo conozco por quejarse de cómo el multiculturalismo y el comunismo están arruinando Estados Unidos”.

“Camino a la violencia”

Una parte clave de la investigación se centrará probablemente en lo que podría haber llevado a lo que los expertos denominan el “camino a la violencia”, dijo Kenneth Trump, presidente de National School Safety and Security Services, una firma consultora con sede en Cleveland.

“La pregunta es, ¿cuál fue la motivación, cuál fue el agravio?”, dijo Trump, quien no está relacionado con el presidente de Estados Unidos, y escribió el libro “Practical School Security: Basic Guidelines for Safe and Secure Schools” (“Seguridad escolar práctica: Lineamientos básicos para escuelas seguras).

“Por lo general, se acumulan con el tiempo a través de algún tipo de agravio contra las personas”, dijo Trump. “Las preguntas en los próximos días son, ¿hubo señales de advertencia, cuáles fueron esas señales de advertencia, y si estaban allí, quién lo sabía?”

El presunto agresor se transfirió a la Universidad Estatal de Florida desde un colegio comunitario

Ikner se transfirió a la Universidad Estatal de Florida después de obtener un título asociado en el colegio comunitario, dijeron autoridades escolares.

No atrajo la atención del periódico escolar, aparte de comentar en una historia de la FSU sobre una manifestación en el campus contra el presidente Donald Trump.

Ikner, un republicano registrado, describió a los manifestantes como “entretenidos”, porque Trump ya estaba listo para tomar posesión. Los comentarios han sido eliminados de la historia, con una nota del editor diciendo que la medida fue para “evitar amplificar la voz de un individuo responsable de violencia”.

Antes de que se eliminara su Instagram, su biografía citaba un verso del libro de Jeremías del Antiguo Testamento. “Tú eres mi mazo, mi arma de guerra: contigo destrozaré naciones, contigo destruiré reinos”, dice Jeremías 51:20, que los estudiosos han interpretado como una representación del juicio de Dios sobre Babilonia. En la Biblia, el imperio es un símbolo de pecaminosidad e inmoralidad.

La familia de la agente de policía ha guardado silencio por ahora

Un auto patrulla del Departamento de Policía de Tallahassee estaba estacionado el jueves por la noche cerca de la calle donde vive la familia, impidiendo que los reporteros se acercaran a la casa, situada en un barrio suburbano bien cuidado en el lado este de la ciudad.

Hasta el viernes, los mensajes telefónicos para Jessica Ikner en un número listado para ella en un sitio web de recursos escolares y otro teléfono vinculado a ella a través de registros públicos no habían tenido respuesta. Y una portavoz del departamento policial dijo que no está al tanto de que la familia haya emitido una declaración o que tenga un portavoz familiar.

La única información proviene de declaraciones pasadas. Hace casi una década, Jessica Ikner escribió una historia publicada en el sitio web de Tallahassee Family Magazine sobre la seguridad de los niños mientras navegan por internet, donde incluyó consejos para fortalecer los lazos familiares.

“Construye una relación de confianza con tus hijos”, escribió. “Hazles saber que, si cometen un error, pueden acudir a ti por cualquier cosa”.

Hollingsworth informó desde Mission, Kansas. Los periodistas de The Associated Press Curt Anderson en Tallahassee, David Fischer y Freida Frisaro en Fort Lauderdale, Stephany Matat en West Palm Beach, Michael Schneider en Orlando, Mike Balsamo en Nueva York, Eric Tucker y Christopher Megerian en Washington, John Seewer en Toledo, Ohio, y Jeff Martin en Atlanta contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.