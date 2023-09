PHOENIX (AP) — Más de 15.000 personas en Arizona se han registrado para afiliarse a un partido político nuevo con una posible “fórmula de unidad” contra Joe Biden y Donald Trump.

Aunque es menos que la población de cada una de las 40 ciudades más grandes del estado, la cifra sería suficiente para inclinar la elección en un estado en disputa crucial. Y alarma a la gente que trata de impedir un posible regreso de Trump a la Casa Blanca.

La mera existencia del grupo No Labels (Sin Rótulos) provoca ansiedad a los demócratas acerca de las posibilidades de Trump contra un presidente cuestionado por su edad y trayectoria. Aunque no se ha comprometido a presentar una boleta para presidente y vice, No Labels ha obtenido el acceso a las boletas en Arizona y otros 10 estados. Sus organizadores dicen que van en camino de obtenerlo en 20 estados para fines de año y los 50 estados para cuando llegue la jornada electoral, el 5 de noviembre de 2024.

“Si presentan un candidato con la intención de unir al país, evidentemente eso le quita votos a Joe Biden y no le quita votos a Donald Trump”, dijo Rodd McLeod, un estratega demócrata en Arizona.

Los aliados de Biden están montando una campaña agresiva de presiones contra No Labels y los políticos que se reúnen con el grupo.

En Arizona, que Biden ganó por 10.000 votos en 2020, el Partido Demócrata estatal demandó al secretario de Estado, Adrian Fontes, que es demócrata, para tratar de impedir el registro de No Labels. Ahora los demócratas presionan a Fontes para que obligue a No Labels a revelar quiénes son sus donantes, ya que insinúan que el grupo es mantenido por conservadores que intentan frustrar la reelección de Biden. Hasta ahora, No Labels se ha negado a identificar a sus donantes porque dice que se atañe a la ley federal y quiere proteger la privacidad de los donantes.

Fontes no ha hecho declaraciones públicas, pero previsiblemente hará un anuncio en las próximas semanas después de decirle a No Labels que podría tomar medidas judiciales porque el grupo no se ha registrado bajo la ley de financiación del estado. Es probable que su decisión sea recurrida ante las cortes.

Algunos de los esfuerzos contra No Labels son quijotescos. Un candidato perpetuo de las afueras de Phoenix se registró como candidato del grupo y se declaró presidente de la rama del partido en el condado de Pinal, en parte para postularse a un puesto estatal y para tratar de obligar al partido a registrarse bajo la ley estatal de financiación de campañas.

La estrecha victoria de Biden en 2020 se debió en parte a los votos de republicanos anti-Trump, independientes de derecha y votantes que consideraban a Biden el mal menor. Necesitará sus votos en caso de una revancha.

En Arizona, Biden tuvo el respaldo del senador republicano Jeff Flake y de Cindy McCain, la viuda del senador John McCain, republicana de toda la vida que tuvo enfrentamientos públicos con Trump.