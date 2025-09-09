Surinam denuncia insultos racistas en partido de eliminatoria del Mundial en El Salvador

El seleccionador de Surinam, Stanley Menzo, y uno de los jugadores del equipo denunciaron el lunes insultos racistas durante el partido que el combinado disputó en El Salvador, en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026.

Según Menzo y el defensor Shaquile Pinas, aficionados que acudieron al estadio Cuscatlán, en San Salvador, llamaron "negros" y "monos" a los jugadores de la selección surinamesa cuando acudieron a celebrar con los aficionados de su país al finalizar el encuentro.

"Tienes que preguntar por qué tus fans les gritan a mis jugadores "negro". ¿Por qué hacen eso?", cuestionó Menzo en conferencia de prensa ante la pregunta de un periodista sobre si los futbolistas de Surinam se habían enfrentado a la afición local.

"Creo que estuvimos tranquilos la primera vez que vinimos aquí en junio, ahora también lo estamos, pero como dijo el entrenador, si dices negro y mono, este tipo de cosas... no me parece divertido", agregó Pinas, neerlandés nacionalizado surinamés.

El lunes, Surinam dio la nota al derrotar de visitante a El Salvador por 2-1 en la segunda fecha de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo.

Los goles del partido fueron anotados por Radinio Balker (12) y Dhoraso Klas (81) para la visita, mientras que Anfernee Dijksteel (73, en contra) marcó el gol local.

En junio, El Salvador y Surinam jugaron en el Cuscatlán en una fase previa de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

jjr/arm