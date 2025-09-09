Surinam sorprende a El Salvador y lidera la fase final del premundial de Concacaf

Surinam dio la nota este lunes al derrotar de visitante a El Salvador por 2-1 en la segunda fecha de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, mientras que Panamá y Guatemala empataron 1-1.

Los goles del partido, disputado en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, fueron anotados por Radinio Balker (12) y Dhoraso Klas (81) para la visita, mientras que Anfernee Dijksteel (73, en contra) marcó el gol local.

En el otro duelo, Panamá y Guatemala empataron en el estadio Rommel Fernández, en la capital panameña, con goles de Óscar Santis para los guatemaltecos y Carlos Harvey para los panameños.

Con estos resultados, Surinam encabeza el Grupo A con 4 puntos, seguido de El Salvador con 3, Panamá con dos y Guatemala con uno.

En esta fase final, el líder de cada uno de los tres grupos en los que se dividieron doce selecciones logrará el pase directo al Mundial de Norteamérica, mientras que los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.

En la previa, el seleccionador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez, había advertido que la historia no decidía los duelos, en referencia a que su equipo ha estado en 2 Mundiales (México-1970 y España-1982) y Surinam en ninguno.

El veterano técnico cafetero, que acumula tres participaciones en la Copa del Mundo, quería así rebajar la euforia de la hinchada local tras su victoria en la primera fecha ante Guatemala.

Dicho y hecho. Surinam no solo ganó, también marcó los tiempos, la posesión del balón y robó la calma y el orden a un rival muy desdibujado.

Balker, al minuto 12, enmudeció el estadio con un certero remate de cabeza en un saque de esquina.

Los salvadoreños soñaron con la remontada al minuto 29, pero el árbitro mexicano Adonai Escobedo anuló un gol a Bryan Gil por mano tras revisar la jugada en el VAR.

Al 73, Dijksteel marcó en propia puerta, pero ocho minutos después un remate con la derecha de Klas dio la razón al "Bolillo" Gómez: la historia no gana partidos.

Panamá vuelve a fallar

En el otro duelo, Panamá no pudo desplegar su fútbol y volvió a carecer de pólvora ante el arco rival. En la primera parte los canaleros lucieron desconectados y no pudieron desplegar su juego por bandas.

Al 35, Santis adelantó a su equipo tras aprovechar un rechazo, pero la alegría duró poco para el equipo chapín.

Solo dos minutos después Harvey, en un saque de esquina, saltó por encima de dos rivales para mandar el balón a la red de un cabezazo.

En la segunda mitad, Panamá fue mejor, pero volvió a ser impreciso de cara al marco rival, con varios remates desviados.

