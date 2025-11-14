Surinam y Panamá ganan y pelearán el boleto al Mundial en una última fecha de infarto

Surinam y Panamá se jugarán su pase directo al Mundial de Norteamérica 2026 en la última fecha de la eliminatoria de Concacaf, tras vencer este jueves respectivamente a El Salvador y Guatemala, ya eliminados de la carrera mundialista en el Grupo A.

Con una goleada 4-0, Surinam demostró sus credenciales para clasificar por primera vez a un Mundial, con goles de Tjaronn Chery (44', p) y Richonell Margaret (74', 76') y Dhoraso Klas (83'), en partido disputado en el Estadio Franklin Essed, en Paramaribo.

Por su parte, Panamá ganó 3-2 en su visita a Guatemala, con goles de Cecilio Waterman (30', 44') y José Fajardo (78), mientras que para los chapines descontaron Arquímides Ordoñez (69') y Rudy Muñoz (72'), en un duelo disputado en el Estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

A falta de una jornada, a disputarse el próximo martes, Surinam y Panamá lideran el Grupo A con 9 puntos, aunque los caribeños están en primer lugar por diferencia de goles. Les siguen en la tabla Guatemala con 5 unidades y El Salvador con 3, ya sin opción.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo, y para los dos mejores segundos, cupos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo próximo.

En la última fecha Surinam viajará a Guatemala y Panamá recibirá a El Salvador.

Surinam golea

Surinam, con un fútbol muy vistoso basado en robar el balón, correr por banda y centrar al área, fue muy superior ante El Salvador, que lució inocente y sin recursos para crear peligro.

En la primera parte, Surinam pudo anotar con un disparo al larguero, pero fue la excepción, ya que la delantera del equipo caribeño no logró conectar grandes combinaciones entre Sheraldo Becker, Chery y Margaret.

Sin embargo, logró ir con ventaja al descanso al anotar Chery una pena máxima que inició en un despiste garrafal de los salvadoreños para defender una falta.

En la reanudación, Surinam desató el baile y la euforia de su afición, que vio como en el último cuarto de hora su equipo se floreó, mientras El Salvador apagó su poca chispa conforme caían los goles.

Margaret marcó el segundo, tras aprovechar un rebote y fusilar al portero. El tercero también fue de él, al empujar la redonda a placer después de una internada por banda izquierda. Klas puso la puntilla con un remate desde el centro del área cuando ya no había rival.

Panamá sufre

Por su parte, Panamá, con la baja a última hora del lateral del Marsella, Michael Murillo, derrotó a Guatemala, en un partido donde los canaleros supieron sufrir ante una selección guatemalteca que llegó a igualar una desventaja de dos goles.

La cita estuvo marcada por los incidentes provocados en la víspera por un grupo de aficionados locales, que recibieron a la selección canalera en el aeropuerto con insultos, petardos y una pancarta con el lema "panameños HDP".

Los hechos provocaron que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, exigiera a través de una llamada telefónica a su par guatemalteco, Bernardo Arévalo, que garantizara la seguridad del equipo y la afición panameña desplazada a territorio chapín.

En lo meramente deportivo, Panamá inició con algunas dudas pero superó la presión de su rival con un fútbol directo en busca de sus delanteros.

Con sendos latigazos de pierna derecha, Waterman marcó por partida doble para los panameños en el último tramo de la primera parte.

En la segunda mitad, Guatemala le metió intensidad y Ordoñez acortó distancias con un remate a boca de gol tras una mala salida del arquero Orlando Mosquera.

Tres minutos después, los guatemaltecos metieron el miedo a los panameños con el empate a 2, cuando el VAR dio por bueno el gol de Muñoz, que el árbitro había anulado por fuera de juego.

La ilusión duró poco para los guatemaltecos, el tiempo que tardó Fajardo en anotar con su pierna derecha en un contragolpe para salvar los papeles y asegurar la victoria.

bur-jjr/ag