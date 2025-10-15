Surinam y Panamá siguen líderes tras agónico empate en eliminatoria mundialista

Surinam y Panamá se mantienen en lo alto de su grupo de clasificación para el Mundial de 2026, tras empatar este martes 1-1 en la cuarta fecha de la eliminatoria final de Concacaf, mientras que Jamaica recuperó el liderato de su llave.

El delantero Richonell Margaret (21') adelantó a Surinam, mientras que Ismael Díaz (90+6) puso las tablas para los canaleros en el tiempo de descuento, en un intenso duelo disputado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

Con este resultado, y a falta de dos fechas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A con seis puntos, seguidos de El Salvador con 3 y Guatemala con 2, aunque salvadoreños y guatemaltecos tienen un partido menos.

El clasificatorio da tres boletos a los primeros de cada grupo para ir al Mundial y dos repescas a los dos mejores segundos.

Surinam cerrará la eliminatoria el 13 de noviembre ante El Salvador en casa y de visita ante Guatemala el 18, mientras que Panamá hará lo propio en territorio chapín y cerrará de local contra la escuadra salvadoreña.

Surinam resiste

Panamá llegó a la cita con la euforia de haber ganado en la pasada fecha en El Salvador por primera vez en una eliminatoria mundialista. Su técnico, el hispano-danés, Thomas Christiansen, solo hizo un cambio en su once por lesión.

En la primera parte, Panamá tuvo la posesión del balón, pero le faltó creatividad e intensidad para crear peligro y desbordar por banda, ante un rival que presionaba sin esconderse ni encerrarse atrás.

Esa presión le dificultó al cerebro canalero, Adalberto Carrasquilla, distribuir el balón con criterio.

Al minuto 21, Surinam anotó en un contragolpe magistral, cuando Sheraldo Becker realizó un pase de tiralíneas a la banda derecha para Tjaronn Chery, quien asistió a Margaret, que anotó solo delante del arquero.

Becker pudo anotar el segundo, pero el cancerbero local despejó el balón como pudo. En el tiempo añadido, Panamá pareció despertar del letargo y avisó con un par de ocasiones.

En la segunda parte se repitió el guión, con un equipo panameño con mucha ansiedad buscando a la desesperada generar peligro a través de centros al área.

Surinam, que se replegó con criterio, asustó en varias ocasiones al arquero panameño, que tuvo una intervención providencial para evitar la puntilla.

Cuando todo parecía indicar que Surinam lograría la victoria, Díaz remató el enésimo balón colgado al arco para marcar y llevar el éxtasis a la afición local.

Al final del partido, Panamá intentó 28 disparos, pero solo 8 tuvieron dirección entre los 3 palos.

Jamaica recupera el liderato

En el Grupo B, Jamaica recuperó el liderato tras golear de local 4-0 a Bermudas y aprovechar el pinchazo de Curazao, que no pasó del empate 1-1 como local con Trinidad y Tobago.

Los goles de los Reggae Boyz fueron marcados por Dante Leverock (24, pp), Bobby De Cordova-Reid (26), Shamar Nicholson (35) y Dujuan Richards, en un duelo jugado en el Estadio nacional, en Kingston.

En el otro partido, Kenjí Gorré adelantó a Curazao al minuto 19, pero Tyrese Spicer silenció el Estadio Ergilio Hato, en Willemstad, al 58 con el gol del empate.

Con estos resultados, Jamaica lidera la llave con 9 puntos, seguido de Curazao con 8, Trinidad y Tobago con 5 y Bermudas, ya sin opciones, con 0.

jjr/ag