Sus 12 años: la china Yu Zidi ya tiene tiempos impresionantes antes del Campeonato Mundial

Yu Zidi de China tiene solo 12 años y competirá este mes en el campeonato mundial de natación en Singapur.

Eso es increíble.

Pero su edad es solo parte de la historia.

No solo es muy joven, sino que sus tiempos en tres eventos este año están entre los mejores del mundo. Y aquí está el detalle sorprendente. Con esos tiempos hubiera estado cerca de una medalla en los Juegos Olímpicos de París del año pasado.

De nuevo, tiene 12 años.

“Creo que es una gran historia. No sé a dónde llevará”, le dijo a The Associated Press Greg Meehan, director del equipo nacional del conjunto estadounidense en Singapur.

El mundo observa

Como hacen los jóvenes nadadores prometedores, Yu tiene sus mejores marcas personales casi cada vez que compite. Sus marcas personales son más que simples impulsores de confianza, la colocan a la vista de récords, medallas y estrellato.

Yu clasificó en los 200 y 400 metros combinados y en los 200 mariposa. Podría ganar medalla en los tres.

El tiempo de dos minutos, 10.63 segundos en los 200 combinados del campeonato chino en mayo fue el más rápido jamás registrado por un nadador de 12 años, ya sea hombre o mujer, según World Aquatics, el organismo rector global del deporte.

Eso fue solo el comienzo. Su tiempo de 2:06.83 minutos en los 200 mariposa en la misma competencia la habrían colocado en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de París del año pasado. Fue el quinto tiempo más rápido del mundo este año y habría sido suficiente para el oro en los mundiales de 2024.

De nuevo, Yu tiene 12 años.

Para culminar el campeonato nacional, nadó 4:35.53 minutos en los 400 combinados, el quinto tiempo más rápido del año en ese evento. Eso también habría sido suficiente para el cuarto lugar el año pasado en los Juegos Olímpicos, solo 0,6 segundos detrás de la medallista de bronce Emma Weyant de Estados Unidos.

Más rápida que McIntosh a los 12

La canadiense de 18 años Summer McIntosh domina los 400 metros combinados y actualmente tiene el récord mundial de 4:23.65 y la marca de 200 combinados de 2:05.70. Es un talento generacional, ganadora de tres medallas de oro en París.

En comparación, Yu a los 12 está nadando aproximadamente 15 segundos más rápido en los 400 combinados que McIntosh a los 12, y unos 12 segundos más rápido en los 200 combinados

Yu no es la primera joven nadadora que sobresale, pero es cómo lo está haciendo: los tiempos sorprendentes y la promesa de más por venir.

Por supuesto, no hay garantías de éxito, y los jóvenes nadadores pueden agotarse.

Comenzó por diversión

Yu dijo que comenzó a nadar a los seis años en un parque acuático.

“El verano era demasiado caluroso, y mi papá me llevó al parque acuático", contó a la agencia oficial de noticias Xinhua de China. “Disfruté de la frescura del agua y pasé mucho tiempo en diferentes piscinas pequeñas para niños.

“Un día, un entrenador se me acercó y me preguntó si quería nadar más rápido”.

El resto es historia, como dicen, mientras explicaba su preferencia por los eventos.

“Dado que no soy competitiva en los eventos de velocidad, tengo que elegir los 400 metros combinados y los 200 metros mariposa como mis favoritos”, dijo Yu a Xinhua. "Mi edad es actualmente una ventaja y espero crecer y desarrollar más fuerza en el futuro”.

Yu entrena en el Club de Natación Hebei Taihua Jinye en la ciudad de Hengshui, al sur de Beijing en la provincia de Hebei.

Cuando tenía 10 años, Alzain Tareq de Bahréin nadó en los mundiales de 2015, pero terminó última en su evento. World Aquatics ahora tiene reglas de edad más estrictas que hace una década. Los nadadores deben tener al menos 14 años a menos que sus tiempos cumplan con los estándares de calificación, lo que significa que realmente no hay límite de edad.

Con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

Yu podría ganar un oro olímpico en Los Ángeles, a los 15 años, pero no la convertiría en la nadadora más joven en lograrlo.

Kyoko Iwasaki de Japón tenía 14 años y seis días cuando ganó el oro en los 200 pecho en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Los nadadores tienden a alcanzar su máximo a baja edad, particularmente las mujeres.

La publicación especializada y sitio web SwimSwam enumera a siete nadadoras, todas mujeres, que ganaron el oro olímpico antes de cumplir 15 años. Tres, incluida Iwasaki, lo hicieron en eventos individuales, y cuatro obtuvieron el oro en relevos.

La superestrella estadounidense Katie Ledecky tenía 15 años y 139 días cuando ganó los 800 libres en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el primero de sus nueve oros en cuatro ediciones.

Todavía está nadando y es la favorita para ganar los 1500 metros en Singapur. Ledecky tiene los 23 mejores tiempos de la historia en el evento, y también el número 25.

Para otra perspectiva impactante, considere esto. El primer oro de Ledecky llegó varios meses antes de que Yu naciera, el seis de octubre de 2012.

“No tengo idea de cómo es competir en el extranjero. Realmente quiero experimentar la competencia de clase mundial”, dijo Yu a la agencia Xinhua.

El mundo está observando.

