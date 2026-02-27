Susan Sarandon afirma que Sánchez está en el "lado correcto de la historia" sobre Gaza

La actriz estadounidense Susan Sarandon se emocionó al hablar de los tiempos de "represión y censura" que vive Estados Unidos y alabó la posición hacia Gaza del gobierno español que preside el socialista Pedro Sánchez, afirmando que está "en el lado correcto de la historia".

La intérprete, de 79 años, mantuvo este viernes un encuentro con la prensa en Barcelona, donde el sábado recibirá el Premio Goya Internacional, en la gala de los Óscar del cine español, en reconocimiento a toda su carrera.

"Creo que España está haciendo un trabajo increíble", indicó con la voz temblorosa por la emoción.

"En un lugar donde se siente represión y censura, ver a España, ver al presidente [Sánchez, nldr] y lo que dice, el apoyo que está dando a Gaza, y que actores como Javier Bardem den un paso al frente con una voz tan poderosa es algo muy importante para nosotros en Estados Unidos", agregó.

Ganadora de un Óscar y con una prolífica carrera desde los años 70, Sarandon es conocida por su gran compromiso político y con diferentes causas como la defensa del pueblo palestino, por lo que agradeció la posición de Sánchez al respecto.

"Cada vez que lo he visto ha estado del lado correcto de la historia", agregó Sarandon sobre el líder socialista, a quien también dijo encontrar "guapo".

El propio Sánchez le agradeció después sus comentarios en X. "Es muy emocionante que alguien a quien toda España ha admirado y respetado durante años haya hecho una declaración pública tan maravillosa sobre nuestro país", indicó.

El gobierno español, que reconoció al Estado de Palestina en 2024, fue una de las voces más vehementes en Europa frente a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, desencadenada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

El compromiso político de Sarandon también le trajo consecuencias.

"Me despidieron de mi agencia precisamente por salir a marchar y alzar la voz sobre Gaza, por pedir un alto el fuego, y se volvió imposible para mí siquiera aparecer en televisión", indicó.

"No sé si cambió últimamente, pero no podría hacer ninguna película importante, nada que tuviera relación con Hollywood", agregó, añadiendo que por eso está ahora más centrada en el cine independiente.

Igualmente, afirmó que le encantaría poder trabajar con el español Pedro Almodóvar.

"Me encanta la idea de pasar tiempo trabajando con otras personas en otros países. Hablé con Pedro Almodóvar sobre por qué no me da un papel en nada", bromeó.