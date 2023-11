Tokio--(business wire)--nov. 2, 2023--

El Gobierno Metropolitano de Tokio (TMG) celebrará su evento SusHi Tech Tokyo 2024 en el área de la Bahía de Tokio en abril y mayo de 2024, promoviendo la visión de TMG para la creación de un nuevo valor sostenible "Sustainable High City Tech Tokyo (SusHi Tech Tokio)" (Tecnología Urbana Sostenible).

El evento pretende reunir a los creadores de innovación de Tokio, que resuelven los problemas a los que se enfrentan los centros urbanos del mundo y compartir globalmente sus modelos de futuro.

Ya se aceptan solicitudes de participantes y expositores en el Global Startup Program, y también para patrocinadores.

SusHi Tech Tokyo 2024 - Puntos clave

・ SusHi Tech Tokyo 2024 es un evento a gran escala que se celebra en abril y mayo de 2024

・El evento se dividirá en tres programas:

・Ya se aceptan solicitudes de expositores, patrocinadores para Global Startup Program, yparticipantes en el concurso de nuevos negocios. Las entradas ya están en venta. (detalles a continuación)

・Más información en la página web y redes sociales de cada programa.

・Se anunciarán los detalles sobre los temas, lugares y contenidos del Global Startup Program y del Showcase Program. Para más detalles, consulte las hojas adjuntas.

URL: https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/topics/2023/documents/1031_01_01.pdf

Convocatorias para expositores, patrocinadores, etc. Inscripciones para el concurso de nuevos negocios del Global Startup Program "SusHi Tech Challenge" Idioma: inglés Premio: 10 millones de yenes a la empresa ganadora, otros premios TBD Periodo de inscripción: del viernes 27 de octubre de 2023 al viernes 22 de diciembre de 2023 Formulario de inscripción: https://sushi-tech-tokyo.agorize.com/en/challenges/pitchcontest-exhibition?lang=en

Solicitudes para los expositores del Global Startup Program Idioma: inglés Periodo de inscripción: del viernes 27 de octubre de 2023 al viernes 22 de diciembre de 2023 Formulario de inscripción: https://sushi-tech-tokyo.agorize.com/en/challenges/pitchcontest-exhibition?lang=en

Entradas para el evento de Global Startup Program ¡Venta anticipada! Hasta el miércoles 31 de enero de 2024 Detalles: https://sushi-tech-tokyo2024.eventos.tokyo/web/portal/749/event/7935/users/login/?ticketLargeCategoryId=2465&language=eng

Asociaciones patrocinadoras para el Global Startup Program Socio colaborador Buscamos patrocinadores que compartan nuestra visión de SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program. Detalles y solicitudes: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/sponsors/ Embajador Buscamos embajadores que nos ayuden a promocionar el evento. Detalles y solicitudes: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/recruiting-ambassador/ Socio del evento Buscamos alianzas con eventos que se alineen con nuestros objetivos y deseen colaborar con SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program, en particular con aquellos eventos programados para celebrarse aproximadamente 2 semanas antes o después de las fechas del evento del programa (15-16 de mayo). Detalles y solicitudes: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/related-events/

Más información SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program Dirección URL: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/ X: @STT2024GSP_EN LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-gsp-official-account

SusHi Tech Tokyo 2024 Showcase Program Dirección URL: https://www.sushitechtokyo2024-sc.metro.tokyo.lg.jp/?language=eng

X: @SusHiTech_eSG

CONTACT: Consultas

Acerca de Global Startup Program

Sección de Promoción de Startups, División de Promoción estratégica, Oficina de Estrategias de Startups y Ciudades Financieras Globales, Gobierno Metropolitano de Tokio

Sra. Tagawa, Sr. Arii

Teléfono: +81-3-5388-2106

Email: S1130102(at)section.metro.tokyo.jp

Acerca de Showcase Program

Sección de Promoción de Proyectos, División de Planificación y Coordinación, Oficina del Gobernador para la Planificación de Políticas, Gobierno Metropolitano de Tokio

Teléfono: +81-3‐5388‐2088

Email: S0015002(at)section.metro.tokyo.jp

Relaciones públicas: Sr. Maeda

Ariake Arena: Sra. Fukuda

The National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan): Sr. Yokoyama

Promenade: Sr. Sugimoto

Umi no Mori Area: Sr. Kishimoto

Acerca de SusHi Tech Tokyo 2024 en general

Sección de Investigación Política, División Política, Oficina del Gobernador para la Planificación de Políticas, Gobierno Metropolitano de Tokio

Sr. Nakayama

Teléfono: +81-3-5388-2036

Email: S0014801(at)section.metro.tokyo.jp

