Sushila Karki, ex presidenta del Tribunal Supremo de Nepal, elegida líder interina: oficina del presidente

KATMANDU, 12 sep (Reuters) - La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, ha sido elegida líder interina del país, según un funcionario de la oficina del presidente nepalí, después de que las violentas protestas contra la corrupción obligaran al primer ministro, K.P. Sharma Oli, a dimitir esta semana.

Karki, de 73 años, la única mujer que ha ocupado el cargo de presidente del Tribunal Supremo de Nepal, prestará juramento a las 1500 GMT, dijo Archana Khadka Adhikari, responsable de información de la oficina del presidente.

Al menos 51 personas murieron y más de 1300 resultaron heridas en la violencia del lunes y el martes. (Reporte de Gopal Sharma, Aftab Ahmed y Sarita Chaganti Singh; redacción de Hritam Mukherjee; edición de YP Rajesh y Sudipto Ganguly. Editado en español por Natalia Ramos)