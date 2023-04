Suspenden 10 juegos a Scherzer por sustancia pegajosa

NUEVA YORK (AP) ‚ÄĒ El lanzador de los Mets Max Scherzer fue suspendido el jueves 10 partidos por las Grandes Ligas tras ser expulsado por tener una sustancia desconocida en su mano durante el partido.

Scherzer inicialmente apeló la suspensión, pero desistió poco después. A cambio, la multa se redujo de 10.000 a 5.000 dólares, informó a The Associated Press una persona al tanto de las negociaciones entre MLB y el gremio de peloteros. La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no había sido anunciado por las partes.

La sanción fue impuesta por Michael Hill, vicepresidente de operaciones de MLB.

Scherzer se convirti√≥ en el tercer pitcher suspendido desde que las mayores decidi√≥ poner mano dura contra el uso de sustancias pegajosas en junio de 2021. H√©ctor Santiago de Seattle fue penalizado el 28 de junio de ese a√Īo y Caleb Smith de Arizona el 24 de agosto. Ambos fueron suspendidos por 10 juegos.

Las tres inspecciones que derivaron en suspensiones involucraron al umpire Phil Cuzzi.

Scherzer, tres veces ganador del Cy Young, fue expulsado el miércoles en el cuarto episodio en el Dodger Stadium. Aseguró que la sustancia pegajosa era resina y sudor y no una sustancia desconocida.

Cuzzi determinó tras la segunda entrada que la mano de Scherzer estaba más pegajosa y oscura que lo normal y le ordenó que se lavara la mano. Scherzer dijo que cumplió y se limpió la mano con alcohol mientras lo observaba un empleado de las Grandes Ligas.

Tras el tercer inning, Cuzzi determin√≥ que el bolsillo del guante de Scherzer estaba ‚Äúpegajoso‚ÄĚ, seguramente con mucha resina, y le orden√≥ al lanzador que cambiara de guante. Los umpires revisaron al derecho de 38 a√Īos antes del cuarto episodio y sus manos se ve√≠an peor que antes.

El manager de los Mets Buck Showalter describió el estado mental de Scherzer como fuerte y apuntó que el pitcher estaba al frente cuando el equipo salió al terreno tras el juego del miércoles.

‚ÄúLe encant√≥ lo que hicieron sus compa√Īeros para apoyarlo‚ÄĚ, asegur√≥ Showalter. "Es muy competitivo, pero tambi√©n quiere lo mejor para el equipo.

El agente del pelotero, Scott Boras, dijo en un comunicado que la situación de pegajosidad es distinta para cada persona y umpire.

‚ÄúNadie puede explicar qu√© es demasiado pegajoso", indic√≥. ‚ÄúNo hay una unidad para cuantificar. Un umpire tiene un est√°ndar que es distinto a otros umpires‚ÄĚ.

