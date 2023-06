Suspenden cuatro años a hincha de Manchester United por camiseta insultante

Un aficionado del Manchester United fue castigado con cuatro años de veto para acceder a estadios por haber llevado, durante la reciente final de la Copa de Inglaterra, una camiseta con una frase que se reía de la catástrofe de Hillsborough.

El hincha fue detenido después del partido, en el que el United perdió ante el Manchester City, el pasado 3 de junio en el estadio londinense de Wembley.

La camiseta llevaba el número 97, como el número de aficionados del Liverpool -club rival histórico del Manchester United- que murieron en unas avalanchas en 1989 en el estadio de Hillsborough. Junto al número se leía "Not Enough" (No los suficientes).

Fotografías del hombre y su camiseta fueron inmediatamente difundidas en las redes sociales y puestas en conocimiento de la policía, que consiguió localizar al hincha, James White, de 33 años.

En un primer momento, el aficionado declaró a la policía que era una alusión a su abuelo, fallecido a los 97 años, y que la frase aludía a que no había tenido suficientes hijos.

Ante el tribunal de Willesden, sin embargo, se declaró culpable de haber lucido "una inscripción amenazadora o insultante, susceptible de constituir un acoso o provocar miedo o angustia".

James White no podrá asistir a ningún partido de fútbol oficial durante cuatro años y tendrá que pagar casi 1.500 libras (1.750 euros o 1.910 dólares) como multa y gastos judiciales.

White había sido ya condenado anteriormente en numerosas ocasiones por hechos no relacionados con el fútbol. Según la agencia británica PA, se burló en el momento de lectura del veredicto.

El pasado martes fue un aficionado del Tottenham el que vio cómo se le vetaba el acceso a los estadios por tres años después de haberse burlado con un gesto de la catástrofe de Hillsborough, durante un partido en Anfield el 30 de abril.

Hap/dr

AFP