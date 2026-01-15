Suspenden cuatro partidos a Eto'o por mala conducta en el palco

El presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot) y exjugador estrella del país, Samuel Eto'o, fue suspendido cuatro partidos, en los cuales no podrá acceder al estadio, "por mala conducta" durante el duelo de cuartos de final de la Copa de África que su selección perdió ante Marruecos, anunció el jueves la Confederación Africana (CAF).

Eto'o también tendrá que pagar una multa de US$ 20.000 por haber sido considerado "culpable de violación de los principios del fair-play" la pasada semana.

Según las imágenes de televisión, el exatacante de 44 años evidenció airadamente su descontento con las decisiones arbitrales del partido, especialmente por un penal no pitado en una caída en el área del camerunés Bryan Mbeumo.

La Copa de África termina el domingo con la final entre el anfitrión Marruecos y Senegal.