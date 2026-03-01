Suspenden partido de segunda división española tras deceso de un espectador

Un partido de la segunda división española entre el Sporting de Gijón y el Leganés fue interrumpido y después suspendido este domingo tras la muerte repentina de un aficionado de 82 años, víctima de una parada cardíaca en las gradas.

El partido fue detenido en el minuto 4, antes de que los dos equipos tomasen camino de regreso a vestuarios algo más de media hora después.

El Sporting de Gijón anunció en las pantallas de su estadio, El Molinón, "una emergencia médica en la grada" e instó a los aficionados a "abandonar sus localidades, siguiendo las indicaciones del personal de seguridad".

"Abonado del Club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", añadió.