Suspendida la circulación de trenes en el tramo Puertollano-Calatrava de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

SEVILLA, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

La circulación ferroviaria en el tramo de alta velocidad comprendido entre Puertollano y Calatrava (Ciudad Real), en la línea que conecta Madrid con Andalucía, se encuentra suspendida este sábado como consecuencia de la avería de un tren detenido en dicho punto.

Según ha informado Adif en su cuenta oficial de 'X', efectivos de los bomberos se han desplazado hasta el lugar para actuar en la incidencia. Mientras tanto, el resto de trenes que circulan por esta línea permanecen detenidos en distintos puntos del trayecto a la espera de la reanudación del servicio.

Por el momento no se han concretado los plazos de recuperación de la circulación.