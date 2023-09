La negociación de las acciones de la promotora inmobiliaria china Evergrande y de dos de sus filiales en la Bolsa de Hong Kong ha sido suspendida tras trascender el arresto domiciliario del presidente de la compañía, Hui Ka Yan, según varias comunicaciones publicadas en la Bolsa hongkonesa.

Los títulos de Evergrande cerraron el miércoles con un retroceso del 18,99% en el índice Hang Seng de Hong Kong, hasta los 0,32 dólares hongkoneses (0,039 euros) por acción.

La suspensión de la negociación de sus acciones en este mercado bursátil se produce tras conocerse este miércoles la vigilancia policial decretada contra el presidente de Evergrande a pesar de haber sido ya requerido por la policía con anterioridad este mismo mes.

En este sentido, la legislación del 'gigante' asiático prevé que el régimen de incomunicación y la entrega a las autoridades del pasaporte y DNI a la que se ha visto sometido Hui no exceda un periodo de seis meses.

No obstante, no han trascendido los motivos para tales medidas, ya que no ha sido formalmente detenido ni se le han imputado cargos.

Hace tan solo hace unos días, Evergrande informó de que "no podía cumplir los requisitos" para la emisión de nuevos pagarés debido a que una de sus principales filiales, Hengda Real Estate, estaba siendo investigada.

Asimismo, la semana pasada se detuvo a varios de los empleados de Evergrande Wealth tan solo un mes después de declararse en bancarrota en Estados Unidos. Entonces, la compañía aseguró que los arrestos "no afectarían a sus operaciones".

Según la policía de Shenzhen, en la provincia meridional de Guangdong y donde tiene su sede el grupo inmobiliario, entre los detenidos había una persona apellidada Du, lo cual podría referirse a Du Liang, director general de Evergrande Wealth.

El arresto de los trabajadores de Evergrande Wealth también se produjo dos semanas después de que el grupo volviera a incumplir los pagos de sus productos de inversión. Con todo, la policía pidió a la población denunciar sospechas de fraude a través de internet, teléfono, mensajes o correo electrónico.