Suspendidas las operaciones en un campo petrolero en Irak tras una explosión por un ataque con drones

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Una explosión registrada este martes en un campo petrolero situado en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí ha provocado la suspensión de las operaciones en la zona, según ha confirmado la empresa estadounidense HKN Energy, tras lo que las autoridades locales han apuntado a un dron como responsable del suceso. La compañía ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que la explosión ha tenido lugar en torno a las 7.00 horas (hora local) en "una de sus instalaciones de producción" en Sarsang, antes de recalcar que todo el personal se encuentra a salvo. "No hay heridos", ha agregado. "La instalación sigue ardiendo y los equipos de respuesta de emergencia trabajan para contener la situación", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que "la causa del incidente está siendo investigada". "Las operaciones en la instalación afectada han sido suspendidas hasta que el lugar sea seguro y se haya realizado una evaluación completa", ha apuntado. HKN Energy ha subrayado su "compromiso con los más altos estándares de seguridad y responsabilidad ambiental". "Daremos más actualizaciones cuando haya más información disponible", ha zanjado tras el incidente en Sarsang, situado en la provincia de Duhok. Tras ello, el Ministerio de Recursos Naturales de la región semiautónoma ha denunciado que las instalaciones han sido objetivo de "un ataque terrorista" perpetrado con dos drones, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría. "El Ministerio de Recursos Naturales condena estos ataques contra infraestructura económica de la región del Kurdistán", ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook, donde ha resaltado que "el ataque llega tras el lanzamiento de dos drones contra el campo de petróleo de Jormala, en la provincia de Erbil, durante la tarde del lunes". La Dirección General Antiterrorista, dependiente del Consejo de Seguridad de la Región del Kurdistán, afirmó el lunes en su cuenta en Facebook que los drones fueron derribados en los alrededores de Jormala, ubicado en la localidad de Majmur, antes de agregar que no había informaciones sobre víctimas. Fuentes citadas por la cadena de televisión kurda Rudaw indicaron que fueron destruidos por la coalición encabezada por Estados Unidos. Estos sucesos son los últimos de una serie de ataques con drones en zonas de la región semiautónoma del Kurdistán a raíz de la entrada en vigor el 24 de junio de un alto el fuego entre Israel e Irán, tras doce días de conflicto desatado por la ofensiva lanzada por las fuerzas israelíes contra el país centroasiático. Las autoridades kurdas han acusado a milicias proiraníes de estos ataques y han criticado al Gobierno central por no actuar ante estos hechos, apuntando directamente a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias proiraníes ahora integradas en las fuerzas de seguridad-- de estar detrás de estos incidentes. En respuesta, el Gobierno central rechazó las acusaciones, que tildó de "inaceptables", mientras que las FMP han asegurado no estar detrás de estos lanzamientos y han acusado de ello a Estado Islámico, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estos lanzamientos, que por ahora se han saldado sin víctimas mortales.

