Suspendidas las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo
MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo han quedado suspendidas este domingo "hasta nuevo aviso" debido al aviso rojo emitido por la Aemet. Según ha informado Renfe a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, los trenes suprimidos son: el EU1180 Barcelona S. - Alicante; el EU1193 Alicante - Barcelona S.; el IC1382 Valencia N. - Barcelona S.; el IC1200 Barcelona S. - Valencia N.; y el IC1403 Alicante - Barcelona S. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados y ha recordado a los usuarios que, si su trayecto se ve afectado, se pondrá en contacto con ellos mediante SMS o email a través de los datos de contacto asociados a dicha reserva.
