Suspendido el control holandés del fabricante de chips Nexperia por una disputa interna

El Gobierno neerlandés anunció el miércoles la suspensión de su intervención del fabricante de chips informáticos Nexperia, tras lo que calificó de conversaciones constructivas con China sobre una disputa que provocó escasez de semiconductores necesarios para los fabricantes de automóviles.

Aunque esta medida tranquiliza a los clientes, ya que el enfrentamiento entre China y Países Bajos en torno a Nexperia está remitiendo, los problemas de la cadena de suministro aún no se han resuelto. Tampoco se ha resuelto la disputa entre la sede europea de Nexperia y su matriz china, Wingtech, desencadenada por la toma de control de la firma por el Estado neerlandés el 30 de septiembre. El Gobierno neerlandés dijo que era necesaria una intervención para evitar que el antiguo director general de Nexperia trasladara sus operaciones a China. Pekín respondió deteniendo las exportaciones de productos acabados de Nexperia el 4 de octubre, medida que desde entonces ha suavizado de manera parcial.

El ministro neerlandés de Economía, Vincent Karremans, declaró el miércoles que la decisión es un gesto de buena voluntad y añadió que las conversaciones continuarán.

"Somos positivos respecto a las medidas ya adoptadas por las autoridades chinas para garantizar el suministro de chips a Europa y al resto del mundo", dijo en un comunicado.

Por su parte, el comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, acogió con satisfacción la medida, afirmando que contribuirá a estabilizar las cadenas de suministro.

Nexperia es un importante proveedor de chips informáticos básicos para la industria automovilística y la escasez ha amenazado las cadenas de suministro de este sector, provocando ralentizaciones y paradas de la producción.

