LA NACION

Suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia para el resto de este viernes por los incendios

Suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia para el resto de este viernes por los...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia para el resto de este viernes por los...
Suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia para el resto de este viernes por los...EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido hasta nuevo aviso ante la evolución de los incendios forestales que queman buena parte del territorio de Castilla y León y Galicia.

"La evolución actual de los incendios forestales de Zamora y Ourense impiden restablecer hoy el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia", ha anunciado Adif a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.

Por su parte, Renfe ha garantizado la anulación o cambio del billete sin gastos.

"Seguiremos actualizando. Agradecemos su comprensión ante esta situación tan excepcional que nos esta afectando a todos", ha señalado en otro mensaje Renfe.

Esta decisión se vuelve a adoptar después de días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora.

LA NACION
Más leídas
  1. Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix
    1

    Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix

  2. No culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
    2

    Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera

  3. Pidieron ser adoptados en cartas publicadas por LA NACION y hoy viven felices en familia
    3

    Pidieron ser adoptados en cartas publicadas por LA NACION y hoy viven felices en familia

  4. Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
    4

    Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión

Cargando banners ...