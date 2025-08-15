Suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia para el resto de este viernes por los incendios
Suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia para el resto de este viernes por los...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -
El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido hasta nuevo aviso ante la evolución de los incendios forestales que queman buena parte del territorio de Castilla y León y Galicia.
"La evolución actual de los incendios forestales de Zamora y Ourense impiden restablecer hoy el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia", ha anunciado Adif a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.
Por su parte, Renfe ha garantizado la anulación o cambio del billete sin gastos.
"Seguiremos actualizando. Agradecemos su comprensión ante esta situación tan excepcional que nos esta afectando a todos", ha señalado en otro mensaje Renfe.
Esta decisión se vuelve a adoptar después de días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora.
Otras noticias de Incendio
- 1
Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix
- 2
Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
- 3
Pidieron ser adoptados en cartas publicadas por LA NACION y hoy viven felices en familia
- 4
Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión