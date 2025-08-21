Suspendido por un grave altercado en las gradas el Independiente-Universidad de Chile de la Copa Sudamericana

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

Más de 100 personas fueron detenidas y unas 200 resultaron heridas este miércoles en el partido de la Copa Sudamericana disputado entre Independiente y Universidad de Chile Argentina, que fue suspendido al comienzo del segundo tiempo. Los incidentes se produjeron durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile. Los informes, incluidos los de ESPN, señalan que los hechos comenzaron cuando los hinchas del equipo visitante de Chile lanzaron objetos a los aficionados locales, y que el árbitro detuvo el partido a los tres minutos de la segunda parte. El partido se canceló entonces debido a "la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades de seguridad locales", según declaró el organismo rector, la Conmebol. Además, indicó que el caso se remitiría a sus órganos judiciales para que se pronuncien al respecto. El partido estaba empatado a 1-1 y la Universidad de Chile ganaba 2-1 en el global. El equipo chileno emitió también un comunicado en el que afirma que, en estos momentos, lo deportivo "pasa a segundo plano" y que su "máxima preocupación" es conocer el "estado" de los hinchas "agredidos brutalmente". "Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos", concluye.