Suspendido suministro de gas iraní a Irak se reanudará en el plazo de una semana: ingeniero

DUBÁI, 24 dic (Reuters) -

Se espera que el suministro de gas de Irán a Irak se reanude en el plazo de una semana, según declaró el miércoles a Reuters un ingeniero del Ministerio de Electricidad.

La cartera afirmó el martes que el flujo de gas procedente de Irán se había interrumpido debido al cierre de algunas unidades generadoras y a la reducción de la carga en otras, apuntando a una pérdida de

entre 4.000 y 4.500 megavatios de potencia del sistema eléctrico como consecuencia.

"La parte iraní envió un telegrama informando al Ministerio de Electricidad del cese total del suministro de gas debido a circunstancias imprevistas", añadió el comunicado.

Irán suministra entre un tercio y un 40% de las necesidades de gas y electricidad de Irak.

Teherán no ha dado un plazo para reanudar el suministro, según declararon el miércoles dos funcionarios del Ministerio de Electricidad. Sin embargo, Ali Nouri, ingeniero del ministerio, dijo a Reuters que se espera que el flujo se reanude en una semana.

La demanda de energía de Irak durante las horas punta del invierno boreal alcanza unos 48.000 megavatios, mientras que la generación nacional se sitúa en torno a los 27.000 megavatios, lo que obliga al país a depender de las importaciones para colmar la brecha, según los responsables del sector.

"La interrupción se debió a un aumento de la demanda por parte iraní, que provocó una reducción del suministro de gas", explicó Nouri.

En marzo, el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump rescindió una exención que había permitido a Irak -que lucha contra la escasez crónica de energía- pagar a Irán por la electricidad. La medida formaba parte de la campaña de "máxima presión" de Trump contra Teherán.

(Reporte de Ahmed Elimam y Muayad Hamid; reporte adicional de Ahmed Rasheed; escrito por Tala Ramadan; editado en español por Carlos Serrano)