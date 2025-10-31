Suspendidos 149 árbitros en Turquía por apuestas sobre partidos

El Consejo de Disciplina de la Federación Turca de Fútbol (TFF) suspendió este viernes a 149 árbitros, a los que acusa de haber apostado sobre partidos, algo que tienen estrictamente prohibido.

Las suspensiones dictadas van desde los ocho a los doce meses, detalló la TFF, que precisó en su comunicado que hay investigaciones en curso que afectan a otros tres árbitros.

La TFF estudió el caso de 571 árbitros de las ligas profesionales de fútbol de Turquía y el lunes reveló que 371 de ellos tenían cuentas personales en webs de apuestas deportivas y que 152 de ellos las utilizaban de manera activa.

"El arbitraje es una profesión de honor. Cualquiera que manche ese honor (...) no participará nunca más en el fútbol turco", había asegurado el jueves Ibrahim Haciosmanoglu, presidente de la TFF, sobre una cuestión que ha generado un gran revuelo en su país.

Veintidós de los árbitros concernidos por la suspensión (7 principales y 15 asistentes) son de la primera división, puntualizó la Federación Turca.

