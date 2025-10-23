Suspensión de ayuda financiera de EEUU a Colombia no tiene implicaciones, pero sí la interrupción de ayuda militar: Petro

BOGOTÁ, 23 oct (Reuters) - La suspensión de ayuda financiera por parte de Estados Unidos a Colombia no tiene implicaciones para el país, dijo el jueves el presidente del país sudamericano, Gustavo Petro, en una conferencia de prensa en Bogotá.

No obstante, el mandatario señaló que la suspensión de la ayuda militar sí tendría consecuencias.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que suspendió toda la cooperación a Colombia, al tiempo que advirtió que puede tomar "medidas muy serias" contra el país sudamericano debido al tráfico internacional de narcóticos.

"¿Qué pasa si nos quitan la ayuda? En mi opinión nada", dijo Petro ante periodistas internacionales.

