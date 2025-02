Suspensión de Trump a representación jurídica a niños migrantes deja a algunos solos en las cortes

SAN DIEGO (AP) — Niños tan pequeños que sus pies no tocan el suelo cuando se sientan en las sillas del tribunal se han quedado sin representación jurídica en la corte de inmigración debido a los recortes implementados por el gobierno de Estados Unidos, según organizaciones que ayudan a estos niños a navegar el sistema jurídico cuando llegan al país sin compañía de un adulto.

Las organizaciones señalaron que los niños están en riesgo porque el gobierno del presidente Donald Trump suspendió un programa clave el martes por la noche, lo cual provocó que el Centro Acacia para la Justicia y sus subcontratistas pausaran de inmediato el trabajo en un contrato de 200 millones de dólares para proporcionar representación jurídica a los niños que ingresan al país solos.

Daniela Hernandez, una abogada de inmigración que ofrece servicios jurídicos gratuitos a unos 60 niños en Pasadena, California, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que algunos de sus clientes —que tienen apenas dos años de edad— tienen audiencias en la corte tan pronto como el viernes.

“¿Qué se supone que debe hacer esta clienta de dos años sin su abogada?”, señaló. “¿Quién hablará por ella en la corte? ¿Quién le explicará a ella y a todos nuestros otros clientes en hogares de crianza, que no tienen a nadie, ningún adulto en Estados Unidos que se preocupe por ellos, que ahora tendrán que navegar un sistema legal de inmigración muy complejo por su propia cuenta?”.

El Departamento del Interior no ofreció una explicación para la orden de cese de actividades y únicamente dijo al grupo que se realizó por “causas fuera de su control” y que no debe interpretarse como una valoración de un mal desempeño. La suspensión permanecerá en vigor hasta nuevo aviso.

En un comunicado emitido el miércoles, el departamento dijo que tiene acuerdos para apoyar a otras agencias, pero no financia ni opera el programa y no pudo responder preguntas al respecto. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa a los niños migrantes no acompañados, no respondió a las solicitudes de comentarios.

En un tribunal de inmigración de San Diego el miércoles, una niña de 5 años de edad procedente de México que enfrenta la deportación, se sentó ante la jueza Olga Attia. Attia preguntó si la niña podría tener algunos libros para colorear —“eso podría ser un poco más divertido”, le dijo.

Mientras la niña dibujaba, la jueza le explicó el caso a ella, a su hermana de 13 años y a su hermano de 15. Los tres niños fueron arrestados por cruzar la frontera ilegalmente, sin compañía de un adulto, en marzo de 2024. Su madre estuvo presente en la audiencia —ella ingresó a Estados Unidos en un momento diferente al de sus hijos, quienes tienen sus propios casos de inmigración.

Y estaban navegando por el sistema sin la ayuda de un abogado.

La madre dijo que no podían pagar por uno. Attia recomendó una organización sin fines de lucro que podría brindar orientación y programó otra audiencia para mayo.

Pero debido a que el contrato terminó el martes, las opciones para obtener orientación jurídica asequible se están reduciendo para esta familia y miles de otras que involucran a niños no acompañados.

Acacia tiene una red de 85 organizaciones en todo el país que trabajan con niños menores de 18 años. Aproximadamente 26.000 niños migrantes reciben representación jurídica directa bajo el contrato, mientras que alrededor de 100.000 reciben algún tipo de asesoría jurídica, a menudo a través de presentaciones que los abogados realizan para los niños mientras están en refugios administrados por el gobierno después de llegar a Estados Unidos.

Las personas que luchan contra la deportación no tienen el mismo derecho a representación que las personas que pasan por tribunales penales, aunque pueden contratar abogados privados.

Pero ha habido cierto reconocimiento de que los niños que navegan por el sistema de tribunales de inmigración sin un padre o tutor son especialmente vulnerables.

La Ley de Protección de Víctimas de Trata de 2008 creó protecciones especiales para los niños que llegan a Estados Unidos sin un padre o un tutor legal. Estipula que el gobierno debe facilitar la representación jurídica para los niños sometidos a procedimientos de deportación, aunque no exigió que cada niño tuviera un abogado.

Acacia y sus subcontratistas reclutan y capacitan abogados y trabajan con abogados privados que brindan representación jurídica gratuita para los niños.

Los niños no acompañados pueden solicitar asilo, estatus migratorio juvenil o visas para víctimas de explotación sexual. La mayoría de los niños no habla inglés y necesita intérpretes.

“Tienes a estos niños que son arrojados a esta situación similar a la de un adulto con consecuencias muy severas”, dijo Jennifer Podkul, vicepresidenta de políticas y defensa en Kids In Need of Defense, y mencionó que aproximadamente el 50% de los niños tienen representación jurídica en la corte de inmigración.

Los niños quedarán atrapados en el sistema o fuera de la red, y los casos no serán procesados, señalaron abogados y expertos.

Melissa L. López es directora ejecutiva de un grupo que recibe financiamiento a través del programa que fue suspendido, y comentó que tienen una obligación legal y ética de continuar ayudando a los aproximadamente 2.000 niños que representan.

“Haremos lo que sea mejor para nuestros clientes”, dijo López, de la organización Estrella del Paso, con sede en El Paso, Texas. El grupo también ofrece pláticas en refugios para que los niños conozcan sus derechos, pero les han prohibido hacerlo, añadió.

“Esperan que vayan a la corte solos y desinformados”, señaló.

___

Santana informó en Washington y Salomón en Miami.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.