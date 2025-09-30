Suzuki y Kelly suenan jonrones y Cachorros ganan su primer duelo de playoffs en 8 años

CHICAGO (AP) — Seiya Suzuki y Carson Kelly conectaron jonrones consecutivos para ayudar a los Cachorros de Chicago a vencer el martes por 3-1 a los Padres de San Diego en el primer juego de la serie de comodín de la Liga Nacional.

Una actuación perfecta del bullpen de Chicago cristalizó la primera victoria de playoffs de la franquicia desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2017. Los Cachorros perdieron por barrida ante Miami en la ronda de comodines de 2020, su última aparición en la postemporada.

El segundo duelo de la serie al mejor de tres será en el Wrigley Field el miércoles por la tarde.

Suzuki abrió la quinta entrada con un batazo de 424 pies hacia el jardín izquierdo-central contra Nick Pivetta, empatando el marcador 1-1 y animó a una multitud de 39.114 personas que agitó toallas en una tarde soleada. Pivetta había retirado a 11 bateadores consecutivos antes de que Suzuki extendiera su racha de jonrones a cinco juegos, remontándose a la temporada regular.

Kelly siguió con un elevado que apenas superó el muro en el jardín izquierdo-central. El cátcher y nativo de Chicago levantó su brazo derecho en el aire mientras rodeaba la primera base.

Fue el debut en postemporada en las Grandes Ligas tanto para Suzuki como para Kelly, quienes tuvieron el primer par de jonrones consecutivos de la franquicia en los playoffs desde que Miguel Montero y Dexter Fowler lo lograron el 15 de octubre de 2016 contra los Dodgers.

Pivetta ponchó a nueve en cinco sólidas entradas, pero la alineación de San Diego fue silenciada por Matthew Boyd y cuatro relevistas.

Por los Padres, los dominicanos Manny Machado de 3-0 y Fernando Tatis Jr. de 4-0. Los venezolanos Luis Arráez de 4-0; y Freddy Fermín de 3-1.

