Svante presenta la primera gigafábrica comercial del mundo de filtros para captar y eliminar carbono

Svante Technologies Inc. (Svante), líder mundial en tecnologías para captar y eliminar carbono, anuncia la puesta en marcha oficial de su nuevo Centro de excelencia para captura y eliminación de carbono - Redwood manufacturing Facility (Redwood) en Burnaby, Columbia Británica. Este hito señala el lanzamiento de la primera gigafábrica del mundo que se dedica a producir filtros de captura y eliminación de carbono a escala comercial, diseñados para atrapar el CO 2 directamente de las emisiones industriales y de la atmósfera, con la mentalidad de automatización de grandes volúmenes y estandarización de productos para reducir el costo de fabricación.

Claude Letourneau, President & CEO, Svante Group opens the Svante Grand Opening 2025 event, "GO25" with a speech about how to move the carbon management industry forward. This two-day event celebrates the commissioning of Svante's gigafactory in Vancouver, BC, Canada, which will manufacture the company's filters for carbon capture and direct air capture.

Las instalaciones de Redwood abarcan 141.000 pies cuadrados y fueron equipadas para fabricar suficientes filtros con sorbentes sólidos para captar hasta 10 millones de toneladas de CO 2 al año, lo que equivale a las emisiones de más de 27 millones de automóviles. Los filtros de sorbente estructurado patentados por Svante, recubiertos de un marco metalorgánico, representan una solución de nueva generación para gestionar las emisiones industriales de carbono.

"En el día de hoy, hicimos historia", subrayó Claude Letourneau, presidente y director general de Svante. "Esta gigafábrica es un paso fundamental en la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el sector de la gestión del carbono y generar un mercado para el CO 2 físico. Esta instalación de fabricación, la primera de su clase, demuestra lo que se puede hacer cuando la tecnología y la ambición climática se alinean para darle una mano a la naturaleza en la gestión de las emisiones globales de CO 2 ".

En la actualidad, Svante se centra en los sectores biogénicos de eliminación del dióxido de carbono como la pulpa y el papel, la producción de etanol y la conversión de los residuos en energía, donde las concentraciones de carbono en los gases de combustión son mayores y los costos de captura son menores para generar créditos de eliminación del dióxido de carbono. Captar las emisiones de otras industrias, como las del cemento, el acero y los combustibles fósiles, es una parte fundamental de una transición energética sostenible y la puesta en marcha de Redwood demuestra que Svante está dando un paso al frente en ese sentido.

Letourneau agregó: "Además, estamos orgullosos de poner en marcha esta planta de fabricación transformadora en Canadá, con la cual podemos acercar la cadena de suministro a nuestras costas y las soluciones de gestión del carbono a las necesidades de las industrias emisoras de Norteamérica".

La puesta en marcha de esta instalación llega tras una inversión de capital de u$s 145 millones y cuenta con el apoyo de una lista de inversores estratégicos, entre los que se destacan Chevron New Energies, Temasek, M&G, Canada Growth Fund, United Airlines Ventures, Samsung y GE Vernova. Svante considera que se necesitarán más gigafábricas como Redwood en la próxima década para seguir el ritmo de la demanda mundial del mercado de gestión del carbono.

La tecnología de Svante ya es el motor de varios grandes proyectos piloto de captura de carbono, en particular, las instalaciones de Chevron en Kern River, en el valle de San Joaquín (California). Por otro lado, su trabajo anterior con Lafarge Holcim en el proyecto CO 2 MENT sigue demostrando la eficacia de la captura de carbono en la planta de cemento Richmond de Lafarge en la Columbia Británica (Canadá). Además de atender al mercado de captura de carbono de postcombustión o "fuente puntual", Svante también fabrica filtros para la empresa líder en captura directa de aire, Climeworks, como parte de su última tecnología Gen 3 DAC, que según Climeworks, reduce a la mitad el costo de la energía regenerativa y duplica la capacidad volumétrica de captura de CO2 2.

Gracias a esta metodología innovadora y sus ambiciones de fabricación mundial, Svante está estableciendo un nuevo parámetro de referencia para las soluciones de ingeniería de captura y eliminación de carbono. Estas instalaciones consolidan la confianza de los inversores, clientes y socios en la capacidad de Svante para ofrecer proyectos y productos comerciales a gran escala y demuestran que la empresa está estratégicamente posicionada para lograr el éxito a largo plazo.

Acerca de Svante

Svante es proveedor líder de soluciones para captar y eliminar carbono. La empresa, con sede en Vancouver (Canadá), fabrica filtros de nanoingeniería y máquinas modulares de contactores rotativos que captan y eliminan el CO 2 de las emisiones industriales y del aire de forma responsable con el medio ambiente. Svante figura en la lista Top Greentech Companies of 2025 de TIME & Statista, en la lista Global Cleantech 100 de 2025, en la lista XB100 - World's Top 100 Deep Tech Companies de XPRIZE Foundation y ocupó el segundo puesto entre las empresas privadas en la lista Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies de Corporate Knights.

Para obtener más información, visite www.svanteinc.com y siga a Svante en LinkedIn www.linkedin.com/svantesolutions.

