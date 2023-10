VANCOUVER, Columbia Brit谩nica--(BUSINESS WIRE)--oct. 10, 2023--

Svante anunci贸 hoy que firm贸 un acuerdo de suministro comercial con BASF para ampliar su material sorbente patentado, Calgary Framework 20 (CALF-20), que se utiliza en el proceso de captura de carbono de Svante. Este sorbente de marco met谩lico-org谩nico (MOF) puede capturar hasta el 95 % del di贸xido de carbono (CO 2 ) emitido por fuentes industriales, como cementeras y plantas de hidr贸geno azul, mediante adsorci贸n r谩pida de s贸lidos y vapor a baja presi贸n.

Svante fue pionera en la tecnolog铆a de captura y eliminaci贸n de carbono mediante lechos adsorbentes estructurados, conocidos como "filtros". La empresa es el actor industrial m谩s avanzado en el uso de sorbentes s贸lidos para la captura de carbono, con la primera planta de fabricaci贸n de filtros de nanomateriales MOF del mundo disponible comercialmente en Vancouver (Columbia Brit谩nica). Este acuerdo de suministro comercial con BASF desbloquear谩 la siguiente fase de crecimiento de Svante, ampliando la fabricaci贸n de filtros de captura de carbono hasta una capacidad de varios millones de toneladas e implantando cientos de instalaciones de captura y almacenamiento de carbono (CCS) a gran escala para 2030.

La exclusiva tecnolog铆a de sorbentes s贸lidos de Svante, modular y respetuosa con el medio ambiente, est谩 dise帽ada para capturar CO 2 de los gases de combusti贸n industriales. Luego, lo concentra en CO 2 de gran pureza (95 %) y lo libera para su almacenamiento seguro o su uso industrial posterior. Su enfoque 煤nico se adapta espec铆ficamente a los desaf铆os de separar el CO 2 del nitr贸geno en los gases de combusti贸n diluidos, que suelen emitirse en grandes vol煤menes a bajas presiones y en concentraciones diluidas. La tecnolog铆a de Svante desempe帽ar谩 un papel clave en la descarbonizaci贸n de la actividad industrial en diversos campos, como el hidr贸geno, la pulpa y el papel, el cemento, el acero, el aluminio y los productos qu铆micos.

Svante y BASF llevan dos a帽os colaborando para ampliar el CALF-20, que act煤a como esponja para adsorber CO 2. Los resultados de su investigaci贸n, publicados en la revista internacional, Science, en diciembre de 2021, demostraron la resistencia 煤nica de CALF-20 a la oxidaci贸n y al vapor de agua, lo que permite capturar CO 2 a bajo costo, utilizando los filtros adsorbentes estructurados propiedad de Svante.

Los sorbentes s贸lidos suponen un paso adelante en la captura de carbono, pero el desaf铆o consiste en fusionar todas sus caracter铆sticas deseables en un material de estructura robusta y bajo costo de fabricaci贸n. CALF-20 junto con el filtro de Svante, aborda este desaf铆o y captura CO 2 con gran capacidad y selectividad respecto al agua.

鈥淧ara la captura y eliminaci贸n de CO 2 de alto rendimiento, la extracci贸n con vapor, en la que se utiliza vapor por contacto directo para expulsar el CO 2 del sorbente, fue como una especie de "santo grial" en este campo. Se considera la forma m谩s eficaz de hacerlo", afirma Claude Letourneau, presidente y director ejecutivo de Svante. 鈥淓ste material MOF, combinado con nuestros filtros de adsorci贸n estructurada patentados, supone un cambio radical para el sector de la captura y eliminaci贸n de carbono. Tenemos la tecnolog铆a adecuada para reducir el costo de capital de la captura de CO 2 . Es modular y adaptable. Ahora tenemos que ampliar esta tecnolog铆a y comercializarla para crear una industria viable de gesti贸n del carbono a escala de gigatoneladas".

Svante, en colaboraci贸n con BASF, escal贸 con 茅xito el sorbente MOF CALF-20 desde la escala de laboratorio a la industrial mediante un sencillo proceso a baja temperatura conforme a los principios de la qu铆mica verde. La escalabilidad y el bajo costo de los sorbentes s贸lidos son imprescindibles para la adopci贸n generalizada de la CCS. Hasta ahora, la producci贸n a gran escala de materiales MOF a bajo costo ha sido un obst谩culo para la industria de separaci贸n de gases.

Adem谩s de ampliar su proceso de fabricaci贸n de CALF-20, Svante desarroll贸 un proceso rollo a rollo de gran volumen y bajo costo para recubrir el sorbente en hojas de laminado, que denomina "Sorbente en rollo". Luego, el laminado se apila en filtros de alto rendimiento, que ya est谩n disponibles tanto para la captura de fuentes puntuales industriales como para la captura directa del aire.

Acerca de Svante

Con sede en Vancouver (Columbia Brit谩nica, Canad谩), Svante es un proveedor l铆der de soluciones de captura y eliminaci贸n de carbono. La empresa fabrica filtros de nanoingenier铆a y m谩quinas modulares de contactores rotativos que capturan y eliminan el CO 2 de las emisiones industriales y del aire de forma responsable con el medio ambiente. Svante figura en la lista 2023 Global Cleantech 100, en la lista XB100 de la Fundaci贸n XPRIZE 鈥 World鈥檚 Top 100 Deep Tech Companies, y ocupa el segundo lugar entre las empresas privadas en la lista de Corporate Knights Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies in Canada. Para obtener m谩s informaci贸n sobre Svante, visite www.svanteinc.com y siga Svante en LinkedIn o Twitter @svantesolutions.

