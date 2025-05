Svante y SAMSUNG E&A suscriben acuerdo de desarrollo conjunto para ofrecer plantas modulares de captura de carbono montadas sobre patines y con tecnología digital

VANCOUVER, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--may. 14, 2025--

Svante Technologies Inc. (Svante) y SAMSUNG E&A anunciaron hoy que han suscrito un acuerdo para desarrollar conjuntamente una serie de plantas modulares estandarizadas para captar carbono, montadas sobre patines y con la novedosa tecnología de filtros de captura de carbono VeloxoTherm de Svante, con sorbentes sólidos, aprovechando las soluciones digitales avanzadas y las capacidades de modularización de SAMSUNG E&A. El acuerdo se firmó durante la Gran Inauguración de Svante, que señaló la puesta en marcha de su nueva planta de fabricación de filtros comerciales en Vancouver, Canadá. Se trata de la primera gigafábrica del mundo para la tecnología de filtros de Svante, capaz de producir filtros suficientes con la capacidad de captar 10 millones de toneladas de CO 2 por año.

"Estamos trabajando para eliminar los principales obstáculos que dificultan el despliegue acelerado de la captura industrial de carbono, en primer lugar, construyendo nuestra planta de fabricación de categoría mundial y en segundo lugar, asociándonos con SAMSUNG E&A para agilizar la ejecución de los proyectos y reducir los costos de construcción en la obra, con soluciones de diseño y fabricación estandarizadas", declaró Claude Letourneau, presidente y director general de Svante.

SAMSUNG E&A, proveedor de soluciones totales para la industria energética mundial, es una de las empresas de ingeniería, adquisiciones y construcción y gestión de proyectos más grandes del mundo, cuyo propósito es contribuir a la transición energética. SAMSUNG E&A tiene amplia experiencia en la ejecución de grandes proyectos de capital con modularización y digitalización, la cual, sumada a la tecnología de captura y eliminación de carbono de segunda generación de Svante, hacen de esta colaboración una solución innovadora y accesible para los clientes de las industrias pesadas y del sector energético que necesitan soluciones de gestión del carbono con base en la ingeniería.

SAMSUNG E&A está ampliando su cartera de negocios ecológicos con "E&Able", una solución que promueve un futuro sostenible a través de la tecnología avanzada. E&Able encarna el compromiso de SAMSUNG E&A con la resolución de los problemas sociales más acuciantes, entre ellos, el cambio climático, al obtener rápidamente tecnologías innovadoras para sus clientes. Asimismo, representa la misión de la empresa de alcanzar más rápidamente objetivos mundiales, como la neutralidad de carbono y la economía circular. La empresa está agilizando la promoción de nuevos negocios en los sectores de la transición energética y la ecología, haciendo hincapié en tres estrategias E&Able: E&Able Low (bajas emisiones de carbono), E&Able Zero (sin emisiones de carbono) y E&Able Circle (medio ambiente). "Ya es momento de que los agentes de la cadena de valor del sector de las CCUS se replanteen su forma de abordar los proyectos para ejecutarlos con mayor rapidez, rentabilidad y eficiencia. Emprender varios proyectos en paralelo con el mismo contratista de ingeniería, adquisición y fabricación mejorará enormemente el rendimiento de los proyectos", declaró Hong Namkoong, presidente y director general de SAMSUNG E&A. "Por otro lado, hemos sido pioneros con nuestra plataforma Engineering Data Platform (EDP) en la utilización de herramientas digitales para mejorar la eficiencia en la ejecución de los proyectos, en última instancia, reduciendo los plazos y los costos".

Svante ha desarrollado una tecnología para captar y eliminar carbono que es única y respetuosa con el medio ambiente y emplea lo que denomina "lechos adsorbentes estructurados", conocidos como "filtros", recubiertos de materiales adsorbentes sólidos de nanoingeniería, que pueden captar CO 2 de las emisiones industriales, como las de pasta y papel, conversión de residuos en energía, cemento, acero, fertilizantes e hidrógeno, entre otras. La tecnología de filtrado de la empresa también se puede aprovechar para la captura directa en el aire, en la que se atrapa el CO 2 que ya se ha emitido a la atmósfera y se elimina del aire ambiente.

"Estamos encantados de asociarnos con SAMSUNG E&A para realizar proyectos comerciales globales de captura de carbono a gran escala», aseguró Claude Letourneau, presidente y director general de Svante. "SAMSUNG E&A tiene más de 50 años de experiencia en modularización en los sectores industrial y energético que serán muy valiosos a medida que sigamos hiperescalando nuestras operaciones y filtrando la capacidad de fabricación para ampliar nuestra cartera de pedidos".

Uno de los objetivos de esta colaboración es ofrecerles a los clientes industriales una ventanilla única con un modelo integrado de entrega de proyectos para plantas de captura de carbono. SAMSUNG E&A y Svante desarrollarán productos estandarizados de ingeniería avanzada (FEL3). Durante la fase de ejecución del proyecto, SAMSUNG E&A sería el proveedor exclusivo de ingeniería, adquisición y fabricación de módulos montados sobre patines para plantas de captura de CO 2, mientras que por su parte, Svante suministrará sus máquinas patentadas de captura de carbono (contactores) y lechos filtrantes. Esta metodología de colaboración en la construcción de grandes instalaciones industriales ha demostrado su eficacia para optimizar la gestión y el rendimiento de los proyectos industriales.

"Este acuerdo nos ayudará a seguir suministrando plantas de captura de carbono de categoría mundial y respetuosas con el medio ambiente, que les ofrezcan a los clientes seguridad, tanto en costos como en plazos, así como módulos cómodos prediseñados y paquetes de ingeniería automatizados con base en los datos, una oferta que ya podemos ofrecerles a nuestros clientes, además de las otras ventajas exclusivas que aporta nuestra tecnología". Letourneau agregó: "Al tener un modelo integrado de entrega de proyectos, los clientes ya no tienen que depender de las relaciones transaccionales tradicionales de oferta-compra a las que se han visto obligados en el pasado".

Las dos empresas colaborarán para identificar, desarrollar y ejecutar proyectos de captura de carbono a escala comercial en todo el mundo, garantizando que las industrias pesadas y los productores de energía de estas regiones puedan disponer de canales más viables para cumplir sus objetivos de reducción de las emisiones.

Con sede en Vancouver (Columbia Británica, Canadá), Svante es un proveedor líder de soluciones para captar y eliminar carbono. La empresa fabrica filtros de nanoingeniería y máquinas modulares de contactores rotativos que captan y eliminan el CO 2 de las emisiones industriales y del aire de forma responsable con el medio ambiente. Svante figura en la lista Global Cleantech 100 de 2023, en la lista de la Fundación XPRIZE, XB100 -- World’s Top 100 Deep Tech Companies y fue clasificada en segundo lugar entre las empresas privadas en la lista Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies de Corporate Knights en Canadá. Para saber más sobre Svante, www.svanteinc.com y siga a Svante en LinkedIn o Twitter @svantesolutions.

