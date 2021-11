SWAP presenta una moderna infraestructura de pagos seguros junto a Thales para acelerar la entrada al mercado

Par铆s, la d茅fense--(business wire)--nov. 3, 2021--

En asociaci贸n con First Tech, empresa mundial de tecnolog铆a, Thales anunci贸 hoy que ha colaborado con SWAP, un proveedor de servicios financieros respaldado por capitales de riesgo, en el lanzamiento de su moderna infraestructura de pagos digital. Con la soluci贸n de seguridad en transacciones de pago basada en la nube de Thales, SWAP ofrecer谩 tecnolog铆as de infraestructura financiera con mayor rapidez y efectividad a sus clientes de banca como servicio.

Banca como servicio SWAP, un proveedor de servicios financieros respaldado por capitales de riesgo, se fund贸 en 2018 para apoyar a proveedores de tecnolog铆a financiera y servicios en la adopci贸n de tecnolog铆a financiera en respuesta a la demanda en todos los sectores, desde mercados hasta traslados compartidos, con el objetivo de brindar un procesamiento m谩s confiable de las transacciones y ampliar los servicios financieros y de pago.

No obstante, la expansi贸n de la empresa y la satisfacci贸n del cliente se basaron en el cumplimiento incorporado con el Est谩ndar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI DSS). Como empresa startup, SWAP no ten铆a capacidad para implementar la infraestructura tecnol贸gica completa que se necesitaba: una sala segura hubiera requerido m谩s tiempo y complicado el proceso de lanzamiento y, en 煤ltima instancia, SWAP necesitaba ser capaz de ofrecer acceso acelerado, ampliable y certificado al mercado. La soluci贸n de Thales y First Tech garantiza a SWAP la capacidad de ampliaci贸n y la certificaci贸n PCI que necesita para crecer al ritmo que lo hacen sus clientes.

鈥淣uestra soluci贸n, que presentamos en colaboraci贸n con First Tech, demostr贸 ser fundamental para ayudar a SWAP a lanzar r谩pidamente su producto al mercado. La falta de sistemas heredados de SWAP signific贸 que el equipo pudiera acceder a una instancia superadora para prestar los servicios digitales seguros que necesitaban sus clientes en un corto plazo. Esto se ha traducido en un 茅xito tanto para SWAP como para sus clientes. Thales cuenta con una rica experiencia en ser el proveedor de confianza de soluciones que protegen a negocios de servicios y datos, de los que dependen los usuarios finales. Esperamos continuar brindando nuestro apoyo a SWAP y a sus clientes en su destacado crecimiento鈥, se帽al贸 Todd Moore, vicepresidente de Productos de Cifrado en Thales.

Impulso al crecimiento

El m贸dulo de seguridad de hardware payShield (HSM) de First Tech ofrece a SWAP un servicio basado en la nube con HSM fuera de las instalaciones. Los HSM de Thales, l铆deres en el mercado, cuentan con una gran capacidad de ampliaci贸n y ofrecen la flexibilidad y la agilidad necesarias para respaldar a SWAP en su crecimiento futuro. El entorno incluye un cuarto seguro para la inserci贸n de llaves, el apoyo de profesionales experimentados, capacitaci贸n del equipo, consultor铆a y servicios.

Bruno Napolitano, director de Seguridad de la Informaci贸n, Riesgos y Fraudes de SWAPexplic贸: 鈥 Thales payShield 10K se considera una referencia para los HSM de pago, con un desempe帽o excelente y varias certificaciones mundiales que demuestran la confiabilidad de la soluci贸n en cuanto al cumplimiento con PCI. De hecho, nuestro socio de tarjetas de cr茅dito confirm贸 que esta fue la implementaci贸n m谩s r谩pida de una emisi贸n de tarjeta que han realizado en los 煤ltimos 15 a帽os, lo cual evidencia la practicidad de la soluci贸n. Esta velocidad de llegada al mercado ya ha causado un enorme impacto en nuestro crecimiento y, desde su lanzamiento, nuestra cartera de clientes ha aumentado en cuatro veces. De cara al futuro, esperamos acelerar nuestro crecimiento en un 30 % o un 40 % por a帽o, siempre con el apoyo de First Tech y Thales鈥.

Edmar Siqueira, presidente de Innovaci贸n y Pagos Digitales de First Tech,agreg贸: 鈥淎l trabajar de forma conjunta con Thales, tuvimos la capacidad de ofrecer a SWAP un sistema de gesti贸n remoto de HSM que permite a su negocio y a sus clientes beneficiarse con los ahorros en los costos de operaci贸n, una mayor agilidad y gesti贸n de claves a pedido. Lo que es a煤n m谩s importante, el 茅xito de esta soluci贸n se basa tanto en la solidez del producto como en el compromiso de todas las partes para garantizar que el proceso de implementaci贸n ofrezca una comprensi贸n integral que continuar谩 siendo funcional para SWAP en su crecimiento.

A cerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un l铆der mundial en alta tecnolog铆a que invierte en innovaciones digitales y de 鈥渢ecnolog铆a profunda鈥 - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnolog铆a cu谩ntica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeron谩utica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones cr铆ticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 pa铆ses, Thales gener贸 ventas de 17.000 millones de euros en 2020.

