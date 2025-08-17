Sweeney conecta sencillo clave en la séptima y lidera a Tigres en victoria 8-5 sobre Mellizos
MINNEAPOLIS (AP) — Trey Sweeney impulsó la carrera de la ventaja en la séptima entrada, Casey Mize ponchó a diez bateadores, y los Tigres de Detroit vencieron el sábado por la noche 8-5 a los Mellizos de Minnesota.
Kerry Carpenter conectó un jonrón y Jahmai Jones tuvo dos hits y dos carreras impulsadas para los Tigres, que han ganado seis de sus últimos siete juegos.
Mize (12-4) permitió cuatro carreras en cuatro hits para ganar su tercera apertura consecutiva. Los diez ponches igualan su récord personal.
Kyle Finnegan lanzó una novena entrada sin carreras para su 24º salvamento y el cuarto en cuatro oportunidades desde que llegó en un intercambio con los Nacionales el 31 de julio.
Brooks Lee conectó un triple e impulsó tres carreras para los Mellizos, que han perdido cinco de seis juegos.
Detroit añadió dos carreras en la novena.
Por los Tigres, el dominicano Wenceel Pérez de 4-1 con una anotada. ___
