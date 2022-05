Swiatek a por su 32ª victoria consecutiva, Medvedev en sesión nocturna

Imparable, la polaca Iga Swiatek buscará un 32º triunfo consecutivo el lunes frente a la china Qingwen Zheng para meterse en octavos de final, el mismo objetivo que tendrá el ruso Daniil Medvedev (N.2), que jugará en la sesión nocturna de la Philippe Chatrier.

La número 1 mundial, que busca su segundo título en París (tras 2020) y el sexto consecutivo esta temporada, encadena victorias desde hace semanas y nada parece poder detenerla.

Sus tres primeros partidos los saldó con victorias a dos sets, concediendo solo 12 juegos, la mitad de ellos en la ronda precedente ante la montenegrina Danka Kovinic, la única que por el momento ha puesto en algunos apuros a Swiatek.

La polaca es la única integrante del Top 10 femenino que ha alcanzado los octavos de final de Roland Garros, por lo que todo lo que no sea verla en la final será una gran sorpresa.

La joven Zheng, 19 años, ya se ha revelado como una de las tenistas a seguir en un futuro próximo y en segunda ronda dio buena cuenta de la rumana Simona Halep, vencedora en París en 2018 y en Wimbledon en 2019.

"Realmente no la conozco. No he visto partidos suyos, pero otras jugadoras me han hablado de ellas y me han dicho que tiene mucho talento", comentó Swiatek tras su partido de tercera ronda.

El partido se programó en el tercer turno de la central en una jornada que abrirán la rusa Veronika Kudermetova y la estadounidense Madison Keys, eventuales rivales de Swiatek.

- El joven Rune desafía a Tsitsipas -

Entre los dos partidos femeninos, saltarán a la Philippe Chatrier el vigente finalista del torneo, el griego Stefanos Tsitsipas (N.4), y el danés Holger Rune (N.19), una de las revelaciones de la temporada junto al español Carlos Alcaraz.

En su primera participación en Roland Garros, Rune (19 años) se ha plantado en octavos sin ceder un set y eliminando en primera ronda a un jugador del Top 20, el canadiense Denis Shapovalov.

En la sesión nocturna, saltará a la Philippe Chatrier Daniil Medvedev, que tras no pasar de primera ronda en sus cuatro participaciones en París, el año pasado ya llegó a cuartos y en esta edición no ha cedido aún un set y en su último partido, frente al serbio Miomir Kecmanovic (N.31) no perdió una sola vez su saque.

"En tierra eso es inhabitual... incluso para 'Rafa' (Nadal), bromeó el ruso tras el partido.

Frente a él tendrá al veterano croata Marin Cilic (N.23), el jugador en activo con más presencias en octavos de final de los Grand Slam, exceptuando los miembros del Big 4 (Djokovic, Nadal, Federer y Murray).

En la Suzanne Lenglen jugarán Casper Ruud contra Hubert Hurkacz y Andrey Rublev frente al italiano Jannik Sinner, cuatro jugadores que no han alcanzado nunca los cuartos de final en París.

Algo parecido pasará con las protagonistas de los dos partidos femeninos: Jessica-Pegula-Irina Begu y Camila Giorgi-Daria Kasatkina. Esta última es la única que ha jugado unos cuartos de final anteriormente, en 2018.

- Principales partidos programados para la jornada del lunes 30 de mayo en Roland Garros:

. Court Philippe Chatrier

(A partir de las 10h00 GMT)

Veronika Kudermetova (RUS/29) - Madison Keys (USA)

Holger Rune (DEN) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4)

Iga Swiatek (POL/1) - Qinwen Zheng (CHN)

(No antes de las 18h45 GMT)

Marin Cilic (CRO/20) - Daniil Medvedev (RUS/2)

. Court Suzanne-Lenglen

(A partir de las 09h00 GMT)

Daria Kasatkina (RUS/20) - Camila Giorgi (ITA/28)

Casper Ruud (NOR/8) - Hubert Hurkacz (POL/12)

Jessica Pegula (USA/11) - Irina-Camelia Begu (ROU)

Andrey Rublev (RUS/7) - Jannik Sinner (ITA/11)

