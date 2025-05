Swiatek abre con fácil triunfo búsqueda de cuarto Abierto de Francia consecutivo; Osaka cae

Por Karolos Grohmann

PARÍS, 26 mayo (Reuters) - Iga Swiatek comenzó el lunes su búsqueda de un quinto título en el Abierto de Francia, que sería su cuarto consecutivo, con un triunfo por la vía rápida por 6-3 y 6-3 ante la eslovaca Rebecca Sramkova.

La tenista polaca lleva una racha de 22 partidos ganados seguidos en Roland Garros -donde levantó el trofeo de ganadora en las tres últimas ediciones- y aspira a convertirse en la primera jugadora que conquista cuatro coronas consecutivas en París en la era profesional desde 1968.

Swiatek llegó más de 10 días antes del inicio del torneo para entrenarse lo suficiente en las pistas de tierra batida y, según ella, de momento ha dado sus frutos.

"Era la primera vez que nos encontrábamos en esta situación, pero me gustó, sabía que iba a tener las mejores pistas para practicar", afirmó Swiatek tras el encuentro. "No fue un partido fácil. Ella jugó con mucha libertad. Así que sabía que tenía que ser proactiva e intentar crear y usar mis armas".

Swiatek, que no ha ganado ningún título todavía en esta temporada, necesitó algo de tiempo para encontrar su equilibrio, con la eslovaca ofreciendo inicialmente mayor resistencia que en su derrota por 6-0 y 6-2 ante la polaca en el Abierto de Australia en enero. Sramkova mantuvo el saque hasta que Swiatek le rompió para ponerse 4-3 arriba y embolsarse el primer set.

La número 42 del mundo, de 28 años, rompió el servicio de Swiatek al comienzo del segundo set para abrir una ventaja de 2-0, pero su rival la frenó rápidamente con dos breaks propios, ganando seis de los siete juegos siguientes para cerrar su victoria tras una hora y 24 minutos.

La polaca se medirá ahora con la británica Emma Raducanu, que tuvo que sobreponerse a una enfermedad y a la china Wang Xinyu para pasar a segunda.

Raducanu dijo que se había levantado "muy enferma" y luchó contra sus problemas físicos durante todo el partido, hasta el punto de que le tomaron la tensión en un momento dado, antes de imponerse por 7-5, 4-6 y 6-3.

"Estoy muy orgullosa del partido de hoy", comentó a la prensa. "Más que de muchos de los partidos que he jugado últimamente, porque no me sentía bien desde por la mañana. Habría sido fácil dejarme llevar, pero estoy contenta sobre todo por mi lucha”. Tras ceder el segundo set, la campeona del Abierto de Estados Unidos de 2021 abandonó la pista un momento y regresó con energías renovadas para adelantarse en el decisivo set y terminar llevándose el partido. Por su parte, Naomi Osaka, cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam, tuvo un estreno plagado de errores y cayó ante la española Paula Badosa por 6-7(1), 6-1 y 6-4. Osaka, ataviada con un traje de flores de cerezo y con las uñas a juego, tuvo que esforzarse mucho para arrebatarle el primer set a Badosa, pero las tornas cambiaron cuando la décima cabeza de serie le rompió dos veces el saque y se adjudicó la segunda manga por 6-1. La japonesa, ex número uno del mundo, que se tomó un descanso por razones médicas, pagó al final el precio de una serie de errores no forzados (54, el doble que Badosa). (Reporte adicional de Julien Pretot y Shrivathsa Sridhar; editado en español por Carlos Serrano)