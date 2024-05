Swiatek admite que por momentos se vio eliminada ante Osaka

La número 1 mundial, Iga Swiatek, vigente doble campeona de Roland Garros, afirmó que durante momentos se vio eliminada en su partido de segunda ronda ante la japonesa Naomi Osaka, que llegó a dominar 5-2 en el tercer set y a tener una bola de partido a favor con 5-4.

Swiatek sobrevivió a esos momentos de peligro para terminar llevándose la victoria por 7-6 (7/1), 1-6 y 7-5, después de casi tres horas de duelo de altos vuelos en la pista central Philippe Chatrier.

Con ese 5-2 en contra en la manga decisiva, ¿cómo se sentía Iga Swiatek, la grandísima favorita al título?

"Sinceramente, no creía entonces poder ganar", reconoció. "Pero eso no cambió mi intención de jugar lo mejor posible y logré estar más concentrada en el final del partido. En el primer y el segundo set sentía que no estaba bien con la concentración. Supe cambiar eso y cuando le presioné llegó la diferencia", analizó.

"Era un partido realmente intenso y de alto nivel. Estuve en grandes dificultades en el tercer set, pero conseguí salir de ellas. Estoy contenta por no haberme rendido", celebró.

Por su parte, Naomi Osaka, exnúmero 1 mundial caída ahora al puesto 134º tras una larga pausa en su carrera para ser madre en 2023, explicó que terminó "llorando al salir de la pista".

"Me di cuenta de que había visto a Iga ganar este torneo el año pasado, cuando yo estaba embarazada. Era mi sueño poder jugar contra ella y creo que lo hice bien", apuntó.

Sobre la reacción final de Swiatek, Osaka tiene claro el motivo: "Por algo es la número 1 del mundo".

Tanto Swiatek como Osaka tienen cuatro títulos del Grand Slam cada una. La polaca acumula tres en Roland Garros (2020, 2022, 2023) y en ese torneo siempre ha alcanzado al menos los octavos de final desde su primera participación en 2019.

Una derrota este miércoles hubiera supuesto por lo tanto su peor actuación personal en su Grand Slam favorito.

