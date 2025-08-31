Swiatek aprovecha un colapso de Kalinskaya para avanzar en el US Open

La polaca Iga Swiatek accedió el sábado a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos beneficiándose de un torrente de errores de la rusa Anna Kalinskaya, que dejó escapar cuatro pelotas para anotarse el primer set.

Swiatek, número dos mundial, venció a Kalinskaya (29) por 7-6 (7/2) y 6-4 en un duelo que se definió con su remontada imposible en el primer parcial.

Kalinskaya, quien ha perdido las cuatro finales de su carrera, llegó a tener ventaja de 5-1 y a servir tres veces para ganar el primer set.

"En ese momento pensé que no tenía nada que perder y fui a por ello porque qué más podía hacer", explicó después Swiatek. "Sabía que mi tenis no era tan malo pero tenía que hacerlo más sencillo. Las pelotas empezaron a entrar y ella se puso más tensa".

El inicio de la noche en Nueva York había sido desastroso para Swiatek, la flamante campeona de Wimbledon.

La ex número uno mundial se adentró en una espiral de errores y doble faltas que permitieron escaparse 5-1 a Kalinskaya.

Pero en su primera oportunidad al servicio, a la rusa le asaltó el vértigo a medida que iba fallando hasta cuatro pelotas de set, dos de ellas con doble faltas.

Swiatek salió ilesa de la situación y explotó el cortocircuito de su rival para volverla a quebrar e igualar el marcador 5-5.

La argentina Patricia Tarabini, entrenador de Kalinskaya, no dejó de animarla desde el palco y su pupila reaccionó rompiéndole el servicio a una Swiatek que seguía sin recuperar su nivel.

Pero la rusa tampoco acertó en el tercer juego en el que servía para set y Swiatek culminó la remontada en el tiebreak.

En el segundo parcial Kalinskaya, una tenista extremadamente hermética en la pista, volvió a entregarle el break decisivo a Swiatek con otras doble faltas y rompió a llorar nada más entrar en el túnel de vestuarios.

Swiatek tendrá otra oponente rusa en los octavos, Ekaterina Alexandrova, quien ha desplegado uno de los mejores tenis de la primera semana en Nueva York.

